Herbstferien und Nationalfeiertag: An diesen Stellen drohen Staus bis Allerheiligen

Nationalfeiertag, Herbstferien und Ferien in Deutschland fallen zusammen. Bis zum Allerheiligen-Wochenende rechnet die Asfinag mit deutlich mehr Verkehr, vor allem auf den Nord-Süd-Routen und Richtung Berge und Thermen. Wo es eng wird und welche Sperren gelten.
Mehr Verkehr ab Donnerstag
Wer in den kommenden Tagen mit dem Auto unterwegs ist, braucht Geduld. Die Autobahngesellschaft Asfinag erwartet ab Donnerstag bis zum Allerheiligen-Wochenende deutlich mehr Verkehr auf Autobahnen und Schnellstraßen. Betroffen sind vor allem die Nord-Süd-Achsen sowie die Strecken in Richtung Berge und Thermen.
Grund ist ein Zusammentreffen mehrerer Termine. Der Nationalfeiertag fällt heuer auf Montag, 26. Oktober, damit ergibt sich ein langes Wochenende. Gleichzeitig beginnen in ganz Österreich die Herbstferien, die bis 2. November dauern. Dazu kommen Ferien in mehreren deutschen Bundesländern: In einigen laufen sie bereits, in Baden-Württemberg beginnen sie, in anderen enden sie. Allerheiligen fällt heuer auf einen Sonntag.
Diese Engstellen sind staugefährdet
Erhöhten Reiseverkehr erwartet die Asfinag auf der Pyhrn Autobahn A 9, der Tauern Autobahn A 10, der Inntal Autobahn A 12 im Raum Innsbruck und der Brenner Autobahn A 13. Als besonders staugefährdet gelten die Mautstelle St. Michael an der Tauern Autobahn, der Bereich vor dem Karawankentunnel auf der A 11, die Inntal Autobahn im Raum Innsbruck und die Brenner Autobahn vor der Luegbrücke.
Wartezeiten sind auch an den Grenzübergängen möglich. Bei der Einreise nach Österreich betrifft das laut Asfinag vor allem Nickelsdorf an der A 4, Kittsee an der A 6, Spielfeld an der A 9 und den Karawankentunnel an der A 11. In Richtung Deutschland kann es bei Kufstein an der A 12, am Walserberg an der A 1 und bei Suben an der A 8 zu Verzögerungen kommen.
Sperren und Baustellen in der Ferienwoche
Wer Richtung Arlberg fährt, muss mit einer längeren Sperre rechnen. Der Landecker Tunnel an der Inntal Autobahn A 12 ist wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis 7. Dezember gesperrt, der Verkehr wird durch Landeck umgeleitet. Auf der Mühlkreis Autobahn A 7 bei Linz ist wegen einer Einsatzübung am Samstag, 24. Oktober, von 18 Uhr bis Mitternacht der Abschnitt zwischen Wiener Straße und Knoten Hummelhof in beiden Richtungen gesperrt, die Umleitung führt durch das Stadtgebiet.
Von 27. bis 30. Oktober folgen weitere Einschränkungen. An der Pyhrn Autobahn A 9 werden die Tunnel Klaus und Lainberg in den Nächten gereinigt, umgeleitet wird über die B 138. Auf der Semmering Schnellstraße S 6 gibt es nächtliche Sperren im Semmering- und im Tanzenbergtunnel mit Umleitung über die Semmering-Begleitstraße und die B 116. Auf der Mattersburger Schnellstraße S 4 wird tagsüber abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt, der Verkehr wird über Landesstraßen geleitet.
So lässt sich der Stau umgehen
Die Asfinag rät, die Route vor der Abfahrt zu prüfen. Aktuelle Reisezeitverluste auf dem Autobahnnetz veröffentlicht sie unter asfinag.at/reisezeiten. Für die Tauern Autobahn gibt es auf driveaustria.info eine eigene mobile Seite mit Echtzeitinformationen und Prognosen, die bei der Planung der Abfahrtszeit helfen sollen.
Wer flexibel ist, plant die Fahrt am besten abseits der Hauptreisezeiten am Beginn und am Ende des langen Wochenendes. Zu beachten ist außerdem die Zeitumstellung: In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober, endet die Sommerzeit, die Uhren werden um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.