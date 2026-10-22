Herbstferien und Nationalfeiertag: An diesen Stellen drohen Staus bis Allerheiligen

Wer in den kommenden Tagen mit dem Auto unterwegs ist, braucht Geduld. Die Autobahngesellschaft Asfinag erwartet ab Donnerstag bis zum Allerheiligen-Wochenende deutlich mehr Verkehr auf Autobahnen und Schnellstraßen. Betroffen sind vor allem die Nord-Süd-Achsen sowie die Strecken in Richtung Berge und Thermen.

Grund ist ein Zusammentreffen mehrerer Termine. Der Nationalfeiertag fällt heuer auf Montag, 26. Oktober, damit ergibt sich ein langes Wochenende. Gleichzeitig beginnen in ganz Österreich die Herbstferien, die bis 2. November dauern. Dazu kommen Ferien in mehreren deutschen Bundesländern: In einigen laufen sie bereits, in Baden-Württemberg beginnen sie, in anderen enden sie. Allerheiligen fällt heuer auf einen Sonntag.