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Grönland eröffnet dritten Zivilflughafen

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Blick auf Ilulissat im Eis heuer im März
©FLORENT VERGNES, Afp, APA
Um die Wirtschaft zu stärken und mehr Touristen anzuziehen, hat Grönland am Donnerstag einen dritten Zivilflughafen eröffnet. Der Airport in der drittgrößten Stadt der Insel, Ilulissat, hat eine 2.200 Meter lange Start- und Landebahn, teilte der Betreiber mit. Damit könnten auch größere Flugzeuge dort landen. Ilulissat liegt an der Westküste an der Diskobucht mit ihren riesigen Eisbergen.

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Bekannt ist die Stadt auch für den Ilulissat-Eisfjord, seit 2004 UNESCO-Welterbe. Die Eröffnung des Flughafens sei ein "historischer Meilenstein" für Ilulissat und für ganz Grönland, erklärte die Betreibergesellschaft. Bezahlt hat den neuen Airport zum Teil Dänemark, wozu Grönland als autonomes Gebiet gehört.

Seit November 2024 hat die Hauptstadt Nuuk einen Flughafen. Im April 2026 wurde der Airport in Qaqortoq eröffnet.

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