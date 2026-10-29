Grönland eröffnet dritten Zivilflughafen

Bekannt ist die Stadt auch für den Ilulissat-Eisfjord, seit 2004 UNESCO-Welterbe. Die Eröffnung des Flughafens sei ein "historischer Meilenstein" für Ilulissat und für ganz Grönland, erklärte die Betreibergesellschaft. Bezahlt hat den neuen Airport zum Teil Dänemark, wozu Grönland als autonomes Gebiet gehört.

Seit November 2024 hat die Hauptstadt Nuuk einen Flughafen. Im April 2026 wurde der Airport in Qaqortoq eröffnet.