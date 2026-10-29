Flughafen Neapel im November komplett geschlossen

Die Bauarbeiten sollen rund um die Uhr durchgeführt werden. Nach den vorliegenden Planungen werden etwa 500 Beschäftigte auf einer Fläche von rund 250.000 Quadratmetern im Einsatz sein. Im Mittelpunkt der Arbeiten steht die vollständige Erneuerung des Oberflächenbelags der Start- und Landebahn. Auch Umweltaspekte sollen berücksichtigt werden.

Während der einmonatigen Schließung wird ein erheblicher Teil der Verbindungen auf den Flughafen Salerno verlagert. Der südlich von Neapel gelegene Flughafen soll während dieser Zeit zusätzliche Aufgaben übernehmen und einen Teil des Verkehrs aus Neapel auffangen. Insgesamt sind von dort aus 15 Flugverbindungen vorgesehen, darunter sechs nationale und neun internationale Strecken.

Durch die Verlagerung soll ein Teil des Flugangebots trotz der vollständigen Betriebspause in Neapel aufrechterhalten werden. Reisende müssen sich allerdings darauf einstellen, dass sich der Start- oder Ankunftsflughafen gegenüber ihrer ursprünglichen Buchung ändern kann.