GEWINNSPIEL: Ihre persönliche Handtasche von Blumenfrucht!

Stilvoll, handgemacht und mit ganz viel Herz: Gewinnen Sie eine individuell für Sie gefertigte Tasche von Blumenfrucht – handgehäkelt von Designerin Bianca May.

Ob verspielt, elegant oder farbenfroh – Sie wählen Design und Farbe und erhalten ein echtes Unikat, nur für Sie!

Blumenfrucht: Taschen mit Seele - handgemacht in Österreich

Hinter Blumenfrucht steht Designerin Bianca May, die seit 2022 Taschen entwirft und jede einzelne von Hand in Österreich häkelt. Masche für Masche entstehen dabei nicht nur stilvolle Begleiter für den Alltag, sondern echte Lieblingsstücke mit Zeit, Sorgfalt und ganz viel Herz.

Mehr als ein Accessoire
Für Bianca sind ihre Taschen Ausdruck von Persönlichkeit, täglicher Begleiter und Statement für bewussten Konsum. Deshalb setzt sie auf Handarbeit statt Massenware. Auf Qualität statt Fast Fashion.

Jede Blumenfrucht‑Tasche ist:

  • Von Hand gehäkelt

  • Mit viel Liebe in Österreich gefertigt

  • Mit hochwertigen Materialien aus Europa gefertigt

  • Langlebig, zeitlos und individuell

  • In vielen Farben und Designs erhältlich

Keine Tasche gleicht der anderen, jede hat ihren eigenen Charakter. So wie die Menschen, die sie tragen.

Der Gewinn: Ihre persönliche Blumenfrucht‑Tasche

Gemeinsam mit Blumenfrucht verlosen wir eine individuell nach Wunsch gestaltete Tasche.

Gewinnspielformular ausfüllen und mit etwas Glück ein handgemachtes Unikat erhalten

Teilnahmeschluss: 31.01.26

Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen schon jetzt viel Freude mit einem Stück echter Handarbeit!

Jetzt teilnehmen & Wunsch‑Tasche gewinnen:

