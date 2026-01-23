GEWINNSPIEL: „Treppe aus Papier“ von Henrik Szántó gewinnen!

ABO

Jetzt mitmachen und ein Exemplar des literarisch gefeierten Romans sichern!

Wenn Mauern sprechen könnten


Was wäre, wenn ein Haus die Geschichten seiner Bewohner erzählen würde? In diesem eindrucksvollen Roman wird genau das zur Realität. Henrik Szántó verleiht den Wänden eines Wiener Wohnhauses eine Stimme. Sie erinnern sich an vergangene Jahrzehnte, erzählen von Schuld, Verdrängung und Mitläufertum. Mit eindrucksvoller Sprache und erzählerischer Raffinesse verknüpft der Autor historische Ereignisse mit individuellen Schicksalen und macht so Geschichte greifbar.

Ein literarisches Werk mit Tiefgang und Relevanz, das zeigt, wie eng Gegenwart und Vergangenheit miteinander verbunden sind.

Jetzt teilnehmen und eintauchen in eine Geschichte, die bleibt.

  • Füllen Sie das Gewinnspielformular aus

  • Teilnahmeschluss: 06.02.2026

Wir wünschen viel Glück – und spannende Lesestunden!

