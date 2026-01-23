GEWINNSPIEL: „Treppe aus Papier“ von Henrik Szántó gewinnen!

Wenn Mauern sprechen könnten



Was wäre, wenn ein Haus die Geschichten seiner Bewohner erzählen würde? In diesem eindrucksvollen Roman wird genau das zur Realität. Henrik Szántó verleiht den Wänden eines Wiener Wohnhauses eine Stimme. Sie erinnern sich an vergangene Jahrzehnte, erzählen von Schuld, Verdrängung und Mitläufertum. Mit eindrucksvoller Sprache und erzählerischer Raffinesse verknüpft der Autor historische Ereignisse mit individuellen Schicksalen und macht so Geschichte greifbar.

Ein literarisches Werk mit Tiefgang und Relevanz, das zeigt, wie eng Gegenwart und Vergangenheit miteinander verbunden sind.