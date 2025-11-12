Boyles aktueller Roman „No Way Home“ sorgt bereits vor der US-Veröffentlichung für Aufmerksamkeit – nicht nur wegen seiner literarischen Kraft, sondern auch wegen der aktuellen Debatte um zensierte Literatur in den USA. Im Interview spricht der Autor über politische Entwicklungen, persönliche Freiheit – und darüber, wie es sich anfühlt, wenn die eigenen Bücher plötzlich auf schwarzen Listen stehen. Hier gehts zum Interview mit T. C. Boyle.