News Logo
ABO

GEWINNSPIEL: Signiertes Exemplar von T. C. Boyle „No Way Home“ gewinnen!

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild

T. C. Boyle

©Jamieson Fry
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Der Hanser Verlag hat uns ein ganz besonderes Exemplar zur Verfügung gestellt: Ein handsigniertes Buch von T. C. Boyle, dem gefeierten US-amerikanischen Autor – und Sie können es gewinnen!

Boyles aktueller Roman „No Way Home“ sorgt bereits vor der US-Veröffentlichung für Aufmerksamkeit – nicht nur wegen seiner literarischen Kraft, sondern auch wegen der aktuellen Debatte um zensierte Literatur in den USA. Im Interview spricht der Autor über politische Entwicklungen, persönliche Freiheit – und darüber, wie es sich anfühlt, wenn die eigenen Bücher plötzlich auf schwarzen Listen stehen. Hier gehts zum Interview mit T. C. Boyle.

  • Abonnieren Sie unseren Literaturnewsletter

  • Füllen Sie das Gewinnspielformular aus

  • Teilnahmeschluss: 30.11.2025

Wir wünschen viel Glück – und spannende Lesestunden!

Jetzt mitmachen:

Gewinnspiel
Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
GEWINNSPIEL: Jetzt Ihr Lieblingsspiel gewinnen!
Gewinnspiel
GEWINNSPIEL: Jetzt Ihr Lieblingsspiel gewinnen!
Entdecken Sie Ihre Chance auf einzigartige Gewinne!
Gewinnspiel
Entdecken Sie Ihre Chance auf einzigartige Gewinne!
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER