GEWINNSPIEL: Jetzt Ihr Lieblingsspiel gewinnen!

Abenteuer, Magie oder Gartenfreude?
Gemeinsam mit Ravensburger verlosen wir 3 x 2 kreative Familienspiele – Sie wählen aus, was am besten zu Ihnen passt! Jetzt mitmachen, Spiel auswählen und mit etwas Glück gewinnen.
Spielspaß für Groß & Klein
Ob fantasievolle Hexerei, spannende Missionen oder bunte Blumenpracht – die neuen Familienspiele von Ravensburger bringen frischen Schwung an den Spieltisch.
Ganz gleich, ob als Geschenkidee für Weihnachten oder als gemeinsamer Zeitvertreib an kalten Nachmittagen: Diese Spiele sorgen für gute Laune und Abwechslung – für Kinder, Eltern und alle, die gerne spielerisch abtauchen.
Einfach mitmachen und Wunschspiel auswählen – so haben Sie die Chance, genau das Spiel zu gewinnen, das Ihnen am meisten Freude macht.
Die Spiele
Kakerlahex
Eines Nachts im Zauberwald, die Hexen brauen ihre Tränke. Aber was ist das? Plötzlich wuselt eine Kakerlake zwischen den Zauberkesseln herum! Fällt sie in einen Trank, ist dieser verdorben. Deshalb schnell den Zauberstab schwingen und die richtigen magischen Zutaten finden! Wo war nochmal der mächtige Kristall? Und wo das Spinnennetz? Wer kann sich am besten merken, in welchen Kessel welche magische Zutat gehört? Gewonnen hat, wer die meisten Punkte für erfolgreich gebraute Tränke sammeln konnte.
Ab 5 Jahren | 2–4 Spieler:innen | UVP: € 34,99
Ventopia
Ventopia ist ein Spiel mit elektronischem Spielplan, das ein fantastisches Abenteuer bietet. Auf der fliegenden Insel Ventopia ist der schützende Lichtschild zusammengebrochen. Nyxara, die Herrscherin der Dunkelwelt möchte Ventopia unter ihre Kontrolle bringen und schickt ihre dunklen Kreaturen aus. Schaffen es die Mitspielenden, mit Kampfgeschick und Sammelglück die fliegende Insel vor dem drohenden Absturz in die dunkle Tiefe zu bewahren?
Ab 7 Jahren | 1–4 Spieler:innen | UVP: € 39,99
Gloomies
„Gloomies“ sind kleine Wesen aus einer fernen Galaxie, die bunte Blumen lieben. Beim gleichnamigen Ravensburger Familienspiel schlüpfen bis zu vier Spieler im Dunkel der Nacht in die Rollen von Garten-Gloomies und pflanzen strahlende Blüten. So wird die Spielschachtel zum galaktischen Blumenbeet. In der zweiten Spielhälfte steht dann die Blumenernte an. Wer hat den grünsten Daumen und sammelt die prächtigste Blütenpracht?
Ab 10 Jahren | 2–4 Spieler:innen | UVP: € 39,99
So machen Sie mit:
Wunschspiel auswählen
Gewinnspielformular ausfüllen
Teilnahmeschluss: 30.11.25