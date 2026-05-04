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GEWINNSPIEL: Eine Woche Sommerworkshop im Haus des Meeres gewinnen

In Kooperation mit dem Haus des Meeres
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Ein echtes Ferienhighlight für Kinder: Wir verlosen einen Platz für eine Woche Sommerworkshop im Haus des Meeres – inklusive Jahreskarte für Ihr Kind. Jetzt teilnehmen und eine unvergessliche Erlebniswoche sichern!

Abenteuer, Wissen und Spaß in den Sommerferien

Wie wäre es mit einer Ferienwoche, die Ihr Kind garantiert nicht vergisst? Beim Sommerworkshop im Haus des Meeres tauchen Kinder zwischen 7 und 11 Jahren in die faszinierende Welt der Tiere und Natur ein.

Von Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr, erwartet die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm voller Entdeckungen und kreativer Aktivitäten.

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Forschen, entdecken und selbst aktiv werden

Hier wird nicht nur zugeschaut, sondern selbst ausprobiert: Kinder mikroskopieren, basteln Insektenhotels und lernen spielerisch die Natur kennen.

Ein ideales Angebot für neugierige Entdeckerinnen und Entdecker – mit jeder Menge Spaß, neuen Freundschaften und spannenden Einblicken.

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Jetzt Sommerworkshop gewinnen

Wir verlosen einen Platz für eine Woche Sommerworkshop im Haus des Meeres inklusive Jahreskarte – wählbar aus den Sommerferienwochen ab 6. Juli 2026.

Teilnahmeschluss: 24.05.26

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

Jetzt mitmachen!

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