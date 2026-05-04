Ein echtes Ferienhighlight für Kinder: Wir verlosen einen Platz für eine Woche Sommerworkshop im Haus des Meeres – inklusive Jahreskarte für Ihr Kind. Jetzt teilnehmen und eine unvergessliche Erlebniswoche sichern!
Abenteuer, Wissen und Spaß in den Sommerferien
Wie wäre es mit einer Ferienwoche, die Ihr Kind garantiert nicht vergisst? Beim Sommerworkshop im Haus des Meeres tauchen Kinder zwischen 7 und 11 Jahren in die faszinierende Welt der Tiere und Natur ein.
Von Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr, erwartet die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm voller Entdeckungen und kreativer Aktivitäten.
Forschen, entdecken und selbst aktiv werden
Hier wird nicht nur zugeschaut, sondern selbst ausprobiert: Kinder mikroskopieren, basteln Insektenhotels und lernen spielerisch die Natur kennen.
Ein ideales Angebot für neugierige Entdeckerinnen und Entdecker – mit jeder Menge Spaß, neuen Freundschaften und spannenden Einblicken.
Mehr als nur eine Ferienwoche
Das Besondere: Der Gewinn beinhaltet nicht nur die Workshop-Woche, sondern auch eine Jahreskarte für das Kind. So kann das Haus des Meeres auch nach dem Camp jederzeit weiter entdeckt werden.
Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Getränke und ein warmes Mittagessen sind im Gewinn inkludiert. Snacks und Jause bringen die Kinder selbst mit.
Jetzt Sommerworkshop gewinnen
Wir verlosen einen Platz für eine Woche Sommerworkshop im Haus des Meeres inklusive Jahreskarte – wählbar aus den Sommerferienwochen ab 6. Juli 2026.
Teilnahmeschluss: 24.05.26
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!
Auf einen Blick
Alter: 7 bis 11 Jahre
Zeitraum: Sommerferien 2026, Montag bis Freitag (frei wählbar nach Verfügbarkeit KW 28 bis 36)
Uhrzeit: 9:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Haus des Meeres, Wien
Inklusive Jahreskarte für das Kind
Kleine Gruppen für optimale Betreuung
Verpflegung: Getränke und warmes Mittagessen sind im Gewinn inkludiert, Snacks und Jause bitte mitbringen