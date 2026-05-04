Wie wäre es mit einer Ferienwoche, die Ihr Kind garantiert nicht vergisst? Beim Sommerworkshop im Haus des Meeres tauchen Kinder zwischen 7 und 11 Jahren in die faszinierende Welt der Tiere und Natur ein.

Von Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr, erwartet die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm voller Entdeckungen und kreativer Aktivitäten.