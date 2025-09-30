Genussvolles Event: Italian Wine & Food Experience in Wien

Am 27. und 28. September 2025 wurde die Wiener MARX HALLE zum Treffpunkt für Genießer:innen: Die Italian Wine & Food Experience brachte das Beste aus Italiens Wein- und Genusswelt in die Bundeshauptstadt. Zahlreiche Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, auf eine kulinarische Reise durch die renommiertesten Weinregionen Italiens zu gehen – von Piemont bis Sizilien, von der Toskana über Venetien bis Apulien und die Marken.

Im Mittelpunkt standen außergewöhnliche Weingüter, die ihre Weine persönlich präsentierten. Die Gäste konnten sämtliche Etiketten unbegrenzt verkosten, sich direkt mit den Winzer:innen austauschen und ihre Lieblingsweine zu exklusiven Messekonditionen erwerben. Ergänzt wurde das Angebot durch feine italienische Delikatessen, die das Genusserlebnis abrundeten.

Zu den Highlights zählten die Verkostungen prickelnder italienischer Schaumweine ebenso wie die Vielfalt an Rot- und Weißweinen, die Italiens weltweiten Ruf als führendes Weinland eindrucksvoll bestätigten.

Die stimmungsvolle Atmosphäre der MARX HALLE, gepaart mit italienischer Leidenschaft für Wein und Kulinarik, machte die Messe zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle, die den italienischen Lebensgenuss in Wien erleben wollten.