Expedition Gaisberg: Am Nationalfeiertag ist die Gaisbergstraße in Salzburg autofrei

Am Nationalfeiertag haben Autos auf dem Salzburger Hausberg Pause. Die Gaisbergstraße ist am Montag, 26. Oktober, autofrei und steht Wanderinnen und Wanderern sowie Radfahrerinnen und Radfahrern zur Verfügung. Die Stadt Salzburg veranstaltet an diesem Tag zum vierten Mal die Expedition Gaisberg.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Ob allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie, zu Fuß oder mit dem Rad: Ziel ist die Gaisbergspitze, ein Wettrennen ist es ausdrücklich nicht. Organisiert wird der Tag vom Team der Bewegten Stadt.