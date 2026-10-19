Expedition Gaisberg: Am Nationalfeiertag ist die Gaisbergstraße in Salzburg autofrei

Am 26. Oktober gehört die Straße auf den Salzburger Hausberg allen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Die Stadt lädt zur Expedition Gaisberg, gratis und ohne Anmeldung. Wo die Starts sind, was Kinder erwartet und wie man mit dem Gratisbus hinkommt.
Am Nationalfeiertag haben Autos auf dem Salzburger Hausberg Pause. Die Gaisbergstraße ist am Montag, 26. Oktober, autofrei und steht Wanderinnen und Wanderern sowie Radfahrerinnen und Radfahrern zur Verfügung. Die Stadt Salzburg veranstaltet an diesem Tag zum vierten Mal die Expedition Gaisberg.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Ob allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie, zu Fuß oder mit dem Rad: Ziel ist die Gaisbergspitze, ein Wettrennen ist es ausdrücklich nicht. Organisiert wird der Tag vom Team der Bewegten Stadt.
Wo und wann die Expedition startet
Es gibt drei Startpunkte. Um 10 Uhr startet die gemeinsame Wandergruppe beim Gnigler Park am Ludwig-Schmederer-Platz. Ebenfalls um 10 Uhr brechen Radfahrerinnen und Radfahrer in Guggenthal an der Schwaitl Landesstraße auf. Um 11 Uhr folgt bei der Rauchenbühelhütte der Bambini-Start mit einer kürzeren Strecke für kleine Kinder.
Wer nicht in der Gruppe gehen oder fahren will, kann an allen Startpunkten auch einzeln losgehen, und zwar bis 13 Uhr. So bleibt Zeit für einen gemütlichen Aufstieg, auch mit Pausen.
Neu: Rätselpass für Kinder
Neu ist heuer ein Rätselpass für Kinder. Wer beim Bambini-Start losgeht, bekommt ihn mit auf den Weg. Bis zur Gaisbergspitze warten Rätsel, Suchaufgaben und kleine Naturaufgaben. Bei der Rauchenbühelhütte gibt es eine Überraschung, am Gipfel ein Kinderprogramm. Wer oben ankommt, erhält einen Getränkegutschein.
Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) wirbt für den Ausflug vor den Toren der Stadt: „Der Gaisberg ist unser Hausberg und ein echtes Naturjuwel direkt vor der Haustür.“
Mit dem Gratisbus auf den Berg
Wer nicht den ganzen Weg zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen will, kann den Gaisbergbus der Linie 151 nutzen, der am Aktionstag kostenlos fährt. Als Ticket dient das Armband der Bewegten Stadt. Es liegt ab 9 Uhr beim Gnigler Park am Ludwig-Schmederer-Platz zur Abholung bereit.
Weil die Straße für Autos gesperrt ist, sollte man die Anreise zu den Startpunkten mit Bus, Rad oder zu Fuß planen. Den Stempelpass für die Expedition stellt die Stadt Salzburg mit ihrer Ankündigung zum Download bereit.