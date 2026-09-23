Frankreich im Match um Skidestination No. 1 vor Österreich

Die drei Länder bilden seit Langem das Spitzentrio. Im Winter 2024/2025 hatten die USA den ersten Platz erreicht.

Obwohl der Klimawandel weltweit für Schneemangel sorgt, verzeichneten auch die französischen Alpen und die Pyrenäen eine gute Saison. Insgesamt handle es sich um die drittbeste Saison, die französische Skigebiete je verzeichnet hätten, betonte der Verband. Früher Schneefall Ende November habe gute Bedingungen für die Weihnachtsferien geschaffen. Die Saison ließ sich bis in die Frühjahrsferien hinein verlängern.