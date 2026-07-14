Türen auf! Herzen auf! Vorhang auf! Am 1. Juli sind die Festspiele Reichenau fulminant in die Jubiläumssaison gestartet

Fünf der sechs Eigenproduktionen feierten ihre Premieren innerhalb der ersten Spielwoche - eine außergewöhnliche Dichte, die den Festspielen eine besondere Stellung unter den großen Theaterfestivals verleiht.

Den Auftakt machte Johann Strauß’ „Die Fledermaus“ – jenes Werk, das bereits 1926 zur Eröffnung des Hauses gespielt wurde. Nils Strunk und Lukas Schrenk versetzen die berühmte Operette in die schillernde Welt der Roaring Twenties. Gemeinsam mit Live-Band und einem stimmgewaltigen Ensemble rund um Moritz Mausser, Raphael von Bargen, Julia Edtmeier, Sebastian Wendelin und Jakob Semotan und vielen mehr entstand ein rauschender Auftakt und das Publikum zeigte sich begeistert.

Mit Arthur Schnitzlers „Reigen“(Regie: Alexandra Henkel & Dietmar König) und Stefan Zweigs „Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau“ (Regie: Gordon Greenberg) kehren zwei große Literaten der Jahrhundertwende zurück nach Reichenau. In diesen Klassikern zu sehen sind noch bis zum 1. August Publikumslieblinge wie Julia Stemberger, Nils Artztmann, Daniel Jesch, Therese Affolter, Stefan Jürgens, Stefanie Dvorak und viele mehr.