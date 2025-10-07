Feinkosten Herbst 2025: Eva und Toni Mörwald luden zum Dialog über Österreichs Zukunft

Zum Auftakt sprach Michael Strugl, CEO des Verbund, über die Rolle seines Unternehmens bei der Sicherung der Energieversorgung und dem Übergang zu einer klimaneutralen Zukunft. Investitionen in Infrastruktur und Nachhaltigkeit seien zentrale Voraussetzungen für die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Landes, betonte Strugl.

Antonia Stubenberg, Director Bentley, beleuchtete in ihrem Beitrag Parallelen zwischen Haute Couture und Automobilkultur. Luxusfahrzeuge, so Stubenberg, seien Ausdruck von Stil, Individualität und Begehrlichkeit – eine Verbindung aus Technik, Design und Emotion, die auch den österreichischen Markt präge.

Den Abschluss der Redebeiträge bildete Martin Kocher, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, der einen optimistischen Blick auf die wirtschaftliche Lage Österreichs warf. Er hob die Bedeutung von Stabilität, Innovationskraft und Zusammenarbeit als Fundament nachhaltigen Wachstums hervor.