Deutschland verzeichnet Übernachtungsrekord

Vor allem Gäste aus dem deutschen Inland trugen zum Rekord bei
Im vergangenen Jahr haben so viele Gäste an Tourismuszielen in Deutschland übernachtet wie noch nie. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes zählten die größeren Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten zusammen 497,5 Mio. Übernachtungen. Das waren 0,3 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024.

Vor allem auf den mitgezählten Campingplätzen übernachteten mehr Menschen. Hier stieg die Zahl der Übernachtungen um 4,2 Prozent, während die Hotellerie einen Rückgang um 0,4 Prozent registrierte.

Zum Rekord beigetragen hat ein starker Jahresendspurt: Im Dezember kamen noch einmal 32 Millionen Übernachtungen dazu. Das waren 3,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Stärkster Monat war der August mit 59,4 Millionen Übernachtungen.

Wesentlichen Anteil am erneuten Rekord haben Gäste aus dem deutschen Inland. Ihre Übernachtungszahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent auf 413,7 Millionen. Die Zahl ausländischer Gäste ging hingegen um 1,8 Prozent auf 83,8 Millionen zurück. Hier macht sich die Fußball-Europameisterschaft bemerkbar, die 2024 zusätzliche Gäste angelockt hatte. Der Anteil ausländischer Gäste am gesamten Gästeaufkommen lag damit im Jahr 2025 bei 16,8 Prozent, nach 17,2 Prozent im Jahr zuvor.

