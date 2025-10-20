„Der gedeckte Ort“: Neues Eventformat verbindet regionale Spitzenküche und Wirtschaft

Das Besondere: Der Veranstaltungsort bleibt bis zwei Tage vor dem Termin geheim. Erst kurz vor Beginn erfahren die Gäste, wo das Event tatsächlich stattfindet. Diese Inszenierung soll Neugier schaffen und die Aufmerksamkeit auf das gemeinsame Erleben lenken. „Wir wollten etwas schaffen, das Menschen wieder neugierig macht – auf Regionalität, auf Genuss und auf Begegnung“, erklärt Initiatorin Sabrina Konrad, die sich mit 5Komma5Sinne seit Jahren für nachhaltige Wertschöpfung einsetzt.