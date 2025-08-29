Donau Panorama Tour: DDSG Blue Danube feiert 30 Jahre Erfolg

Bei spätsommerlichem Wetter lud die DDSG Blue Danube am Donnerstagabend zur exklusiven „Donau Panorama Tour“ an Bord der MS Vienna – dem jüngsten Schiff der Flotte. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des traditionsreichen Schifffahrtsunternehmens begrüßten die Geschäftsführer Wolfgang Fischer und Wolfgang Hanreich zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Diplomatie und Wirtschaft zu einer besonderen Stadt-Erkundung vom Wasser aus.

Neue Perspektiven auf Wien – vom Wasser aus

Die „Donau Panorama Tour“ ist das neueste Produkt der DDSG Blue Danube und eröffnet Wienerinnen und Wienern neue Blicke auf ihre Stadt – vorbei an modernen Skyscrapern, den bewaldeten Höhenzügen rund um Kahlenberg, Leopolds- und Bisamberg sowie dem charmanten Kahlenbergerdörfl. Mit diesem Format setzt das Unternehmen, das im Eigentum von VERKEHRSBUERO und Wien Holding steht, auf urbane Naherholung mit Erlebnisfaktor.

„Wir bringen den Urlaub dorthin zurück, wo die Stadt zur Ruhe kommt – aufs Wasser“, so Geschäftsführer Wolfgang Fischer. „Mit der neuen Tour bieten wir nicht nur Touristen, sondern auch Einheimischen die Möglichkeit, ihre Stadt neu zu entdecken – 364 Tage im Jahr.“