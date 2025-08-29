Donau Panorama Tour: DDSG Blue Danube feiert 30 Jahre Erfolg

Exklusive Abendfahrt mit der MS Vienna begeistert Gäste mit frischen Perspektiven auf die Donaumetropole
Bei spätsommerlichem Wetter lud die DDSG Blue Danube am Donnerstagabend zur exklusiven „Donau Panorama Tour“ an Bord der MS Vienna – dem jüngsten Schiff der Flotte. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des traditionsreichen Schifffahrtsunternehmens begrüßten die Geschäftsführer Wolfgang Fischer und Wolfgang Hanreich zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Diplomatie und Wirtschaft zu einer besonderen Stadt-Erkundung vom Wasser aus.
Neue Perspektiven auf Wien – vom Wasser aus
Die „Donau Panorama Tour“ ist das neueste Produkt der DDSG Blue Danube und eröffnet Wienerinnen und Wienern neue Blicke auf ihre Stadt – vorbei an modernen Skyscrapern, den bewaldeten Höhenzügen rund um Kahlenberg, Leopolds- und Bisamberg sowie dem charmanten Kahlenbergerdörfl. Mit diesem Format setzt das Unternehmen, das im Eigentum von VERKEHRSBUERO und Wien Holding steht, auf urbane Naherholung mit Erlebnisfaktor.
„Wir bringen den Urlaub dorthin zurück, wo die Stadt zur Ruhe kommt – aufs Wasser“, so Geschäftsführer Wolfgang Fischer. „Mit der neuen Tour bieten wir nicht nur Touristen, sondern auch Einheimischen die Möglichkeit, ihre Stadt neu zu entdecken – 364 Tage im Jahr.“
Erfolgreicher Sommer, verheißungsvoller Herbst
Nach einem erfreulichen Sommer mit starkem Tourismuswachstum blickt DDSG Blue Danube zuversichtlich auf den Herbst. „Unsere Themenfahrten und neuen Tourformate wie die ‚Donau Panorama Tour‘ bieten vielseitige Freizeiterlebnisse direkt vor der Haustür – ganz ohne Fernreise“, betont Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.
Prominente Gäste an Bord der MS Vienna
Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten folgten der Einladung zur Geburtstagsfahrt auf der Donau. An Bord gesichtet wurden unter anderem:
Peter Aufreiter (Technisches Museum), Konstanze Breitebner (Schauspielerin), S.E. Vito Cecere (Botschafter der BRD), Franzobel (Schriftsteller), Dorothy Khadem-Missagh (Beethoven Frühling), Martina Salomon (Kurier), Thomas Gindele (Deutsche Handelskammer), Karin Rest (VAMED), Alexandra Reinagl (Wiener Linien), Julian Poelsler (Regisseur), Jacqueline Pfeiffer (Haubenköchin), Thomas Spann (WKO), Manfred Weißensteiner (ÖBH) u.v.m.
30 Jahre DDSG Blue Danube: Vom Traditionsunternehmen zur urbanen Erlebnisplattform
Seit der Gründung im Jahr 1995 hat sich DDSG Blue Danube als größtes österreichisches Binnenschifffahrtsunternehmen erfolgreich am Markt etabliert. Mit neun modernen Schiffen und einem ganzjährigen Linienangebot zwischen Wien und Wachau ist das Unternehmen ein fixer Bestandteil des Freizeit- und Tourismusangebots in Österreich.