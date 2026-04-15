Das Fest des Luxus der Zeit – Einjähriges Jubiläum des Le Primore in Hévíz

Im Zentrum der Philosophie des Le Primore Hotel & Spa steht ein klarer Gedanke: ankommen, abschalten und zum eigenen Rhythmus zurückfinden. Das über 11.500 m² große Eden Spa mit Thermal- und Erlebnisbecken sowie drei unterschiedlichen Saunawelten – für Familien, textilfrei und exklusiv für Damen – bietet ideale Voraussetzungen für nachhaltige Regeneration. Die unmittelbare Nähe zu einem Naturschutzgebiet verstärkt das Gefühl der Ruhe, während private Spa-Bereiche, authentische Hammam-Rituale sowie Anwendungen der renommierten Marken Omorovicza und GAIA das ganzheitliche Wohlfühlkonzept abrunden.

Dieses besondere Verständnis von Entschleunigung wird auch im Rahmen des ersten Jubiläums gefeiert, das von einer sorgfältig kuratierten Veranstaltungsreihe begleitet wird.