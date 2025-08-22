Skispringer Daniel Tschofenig wird Testimonial der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See

Die Kooperation startete mit seiner Unterstützung bei der Wiedereröffnung der Dreiländereck-Bergbahn.
Die Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See setzt auf prominente Unterstützung aus dem Sport: Skispringer Daniel Tschofenig fungiert ab sofort als offizielles Testimonial der Region.
Ein erster Schwerpunkt der Zusammenarbeit war die Wiedereröffnung der Dreiländereck-Bergbahn, bei der Tschofenig die Region unterstützte. Für den Kärntner Tourismus gilt dies als Impuls, um Freizeitangebote und regionale Identität hervorzuheben.
Sport, Natur und Gastfreundschaft
„Mit Daniel Tschofenig haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte wie Sportlichkeit, Authentizität und Heimatverbundenheit perfekt repräsentiert“, erklärt Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH. Ziel sei es, Sport, Natur und Gastfreundschaft gemeinsam sichtbar zu machen.
Auch Tschofenig betont seine persönliche Verbundenheit mit Kärnten: „Ich bin in Kärnten aufgewachsen, hier habe ich meine Wurzeln. Das Dreiländereck ist ein besonderer Ort, weil es nicht nur drei Länder und Kulturen verbindet, sondern auch Menschen aus nah und fern.“
Einer der erfolgreichsten Athleten seiner Generation
Der 2002 in Villach geborene Skispringer zählt zu den erfolgreichsten Athleten seiner Generation. Er gewann bislang 14 Weltcupsiege im Einzel- und Teamspringen sowie vier Junioren-Weltmeistertitel. 2025 sicherte er sich den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee und im Gesamtweltcup.
Trotz seiner internationalen Karriere ist Tschofenig eng mit seiner Heimat Kärnten verbunden und soll als Gesicht der Tourismusregion Werte wie Bodenständigkeit, Dynamik und Sportbegeisterung vermitteln.