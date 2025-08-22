Skispringer Daniel Tschofenig wird Testimonial der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See

Die Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See setzt auf prominente Unterstützung aus dem Sport: Skispringer Daniel Tschofenig fungiert ab sofort als offizielles Testimonial der Region.

Ein erster Schwerpunkt der Zusammenarbeit war die Wiedereröffnung der Dreiländereck-Bergbahn, bei der Tschofenig die Region unterstützte. Für den Kärntner Tourismus gilt dies als Impuls, um Freizeitangebote und regionale Identität hervorzuheben.