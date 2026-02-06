ABO

Undercover in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Nicht immer schafft es die korrekte Füllmenge zum Kunden
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Australische Pub-Besucher zahlen häufig für mehr Bier, als sie tatsächlich serviert bekommen: Behördlich beauftragte Undercover-Ermittler stießen in fast jeder dritten Kneipe auf Verstöße. Wegen ungenauer Messgeräte, nicht zugelassener Gläser oder "Verschütten beim Einschenken" hätten Kunden häufig das Nachsehen.

von

Die Ermittler kehrten im Oktober in 436 Pubs ein und überprüften die Serviermengen, wie aus dem Prüfbericht des National Measurement Institute hervorgeht. Die Aufsichtsbehörde stellte in 130 Fällen fest, das nicht die "richtige Menge" ausschenkt wurde.

"Leider kommt es manchmal zu Problemen aufgrund falscher Messgeräte und Verschüttungen - insbesondere, wenn an der Bar viel los ist", erklärte die Australian Hotels Association am Freitag. "Wir arbeiten mit unseren Mitgliedern zusammen, um sicherzustellen, dass wir alle Mängel beheben, damit alle Gäste genau das bekommen, wofür sie bezahlt haben."

Der Bierkonsum in Australien ist in den vergangenen fünf Jahrzehnten zurückgegangen, aber für viele bleibt das Getränk ein wichtiger Teil der Kultur. Nach offiziellen Zahlen lag der Pro-Kopf-Konsum in den vergangenen Jahren bei rund 80 Litern im Jahr. In Deutschland ist der Trend ähnlich, zuletzt waren es hier pro Kopf aber noch knapp 90 Liter.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schluss mit Boom
Reisen & Freizeit
Geschäft mit Kurzzeitmieten gerät in Italien ins Stocken
Mit dem Wert geht es derzeit abwärts
Wirtschaft
Bitcoin taumelt weiter nach unten
++ ARCHIVBILD ++ Notenbank blickt auf stärkeren Euro
Wirtschaft
EZB-Leitzins trotz Euro-Stärke gleich belassen
Urlauber geben in Griechenland 147 Euro pro Tag aus
Reisen & Freizeit
Deutsche Urlauber geben 130 Euro pro Person und Tag aus
++ ARCHIVBILD ++ Amazon muss rund 59 Millionen Euro zahlen
Wirtschaft
Deutsches Kartellamt schränkt Amazons Preisvorgaben ein
Trump-Regierung will demokratische Minderheitenförderung versenken
Wirtschaft
US-Regierung will Nike wegen Diskriminierung Weißer vorladen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER