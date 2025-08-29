Blühende Geschichten & Melodien: Internationale Gartenbaumesse Tulln eröffnet mit Europas größter Blumenschau

Die Internationale Gartenbaumesse Tulln ist eröffnet – und begeistert in diesem Jahr mit einer besonders eindrucksvollen floralen Inszenierung unter dem Motto „Blühende Geschichten & Melodien“. Europas größte Blumenschau vereint Natur, Kreativität und Kunsthandwerk auf höchstem Niveau und wurde am Donnerstag feierlich eröffnet – im Beisein hochrangiger Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Gartenbau.

Hochrangige Eröffnung mit prominenten Gästen

Die offizielle Eröffnung der Gartenbaumesse fand bei strahlendem Sommerwetter statt. Eröffnet wurde die Messe von:

Bundesministerin Klaudia Tanner in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker

LH-Stv. Stephan Pernkopf in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz

NR-Abg. und LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager

Bürgermeister Peter Eisenschenk

Ulrike Jezik-Osterbauer , Präsidentin des Bundesverbands der Österreichischen Gärtner

Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der Messe Tulln

Europas größte Blumenschau: Ein Fest für alle Sinne

Die heurige Blumenschau entführt Besucher:innen auf eine florale Weltreise durch literarische Klassiker, Musicals und Opern:

Von Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“ über „Das Parfum“ bis hin zu „Phantom der Oper“, „Moulin Rouge“ oder „Die Zauberflöte“ – österreichische Gärtner:innen und Florist:innen setzen das Leitthema mit beeindruckenden Blumenarrangements eindrucksvoll um. Die Kompositionen verschmelzen Musik, Literatur und Natur zu einem multisensorischen Erlebnis.