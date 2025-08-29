Blühende Geschichten & Melodien: Internationale Gartenbaumesse Tulln eröffnet mit Europas größter Blumenschau

Florale Meisterwerke, literarische Inspirationen und ein vielfältiges Rahmenprogramm locken Besucher:innen bis 1. September nach Tulln
Die Internationale Gartenbaumesse Tulln ist eröffnet – und begeistert in diesem Jahr mit einer besonders eindrucksvollen floralen Inszenierung unter dem Motto „Blühende Geschichten & Melodien“. Europas größte Blumenschau vereint Natur, Kreativität und Kunsthandwerk auf höchstem Niveau und wurde am Donnerstag feierlich eröffnet – im Beisein hochrangiger Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Gartenbau.
Hochrangige Eröffnung mit prominenten Gästen
Die offizielle Eröffnung der Gartenbaumesse fand bei strahlendem Sommerwetter statt. Eröffnet wurde die Messe von:
Bundesministerin Klaudia Tanner in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker
LH-Stv. Stephan Pernkopf in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz
NR-Abg. und LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager
Bürgermeister Peter Eisenschenk
Ulrike Jezik-Osterbauer, Präsidentin des Bundesverbands der Österreichischen Gärtner
Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der Messe Tulln
Europas größte Blumenschau: Ein Fest für alle Sinne
Die heurige Blumenschau entführt Besucher:innen auf eine florale Weltreise durch literarische Klassiker, Musicals und Opern:
Von Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“ über „Das Parfum“ bis hin zu „Phantom der Oper“, „Moulin Rouge“ oder „Die Zauberflöte“ – österreichische Gärtner:innen und Florist:innen setzen das Leitthema mit beeindruckenden Blumenarrangements eindrucksvoll um. Die Kompositionen verschmelzen Musik, Literatur und Natur zu einem multisensorischen Erlebnis.
Alle Fotos der Eröffnung finden Sie hier!
Vielfältige Sonderschauen und buntes Rahmenprogramm
Neben der Hauptausstellung erwartet das Publikum eine Vielzahl spannender Sonderschauen, darunter:
Asiatischer Garten (Gärtnerei Starkl)
Kunterbunter Gartenherbst – 150 Jahre Praskac Pflanzenland
Wohnen im Grünen (Kittenberger Erlebnisgärten)
Inspiriert von Hidcote Manor Garden – die traditionelle Gemüseschau
Happy Niederösterreich – eine Sonderschau der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer
In der Halle 8 sorgen tägliche Floristenshows, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf der ORF-NÖ-Bühne sowie zahlreiche Aussteller:innen rund um Garten, Pflanzen, Gestaltung und Lebensart für Unterhaltung und Information.
Besucherinformation:
Die Internationale Gartenbaumesse Tulln läuft noch bis Montag, 1. September 2025.
Öffnungszeiten:
Freitag bis Sonntag: 9:00–18:00 Uhr
Montag: 9:00–17:00 Uhr
Weitere Informationen unter: www.messe-tulln.at