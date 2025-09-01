Reisen: Ein Wochenende in Bern

Wer Bern geschmacklich mit nach Hause nehmen will, greift folglich zu Schokolade – oder zur Belper Knolle: ein gereifter Rohmilchkäse, der mit Himalayasalz und Pfeffer veredelt wird. In feine Späne gehobelt, verleiht er Pasta eine intensive Note. Süß ist das Berner Mandelbärli: ein luftiges Gebäck aus Mandeln, gebacken in alten Schokoladenformen – entstanden 1989 als kulinarisches Denkmal für das Stadtwappentier. Der Bär prägt Berns Identität bis heute. Seit 1513 werden in der Stadt Bären gehalten, heute artgerecht im 5000 Quadratmeter großen BärenPark am Rand der Altstadt. Als Napoleons Truppen 1798 die Stadt besetzten, nahmen sie die Bären mit nach Paris – es war das einzige Mal in der Geschichte Berns, dass die Stadt ohne Bären war.

Ein Überbleibsel dieser Zeit sind auch die farbigen Straßenschilder der Altstadt. Sie dienten einst französischen Soldaten zur Orientierung im Gassengewirr. Viele dieser Gassen mit dem mittelalterlichen Kopfsteinpflaster führen hinab zur Aare, jenem Fluss, der die Altstadt in einem eleganten Bogen umfließt. An ihrem Ufer liegt auch der Rosengarten, einst ein Friedhof, heute ein schöner Aussichtspunkt auf die Stadt mit ihren Sandsteinhäusern und kilometerlangen Laubengängen, die viele Antiquitätengeschäfte und Cafés beherbergen. Wer höher hinaus will, nimmt die Gurtenbahn auf den autofreien Hausberg. Dort wartet ein weiter Blick bis zu den Alpen, dazu Spielplätze und Wanderwege. Kulturell schlägt das Herz am Stadtrand: Das Zentrum Paul Klee, entworfen von Renzo Piano, vereint rund 4.000 Werke des Künstlers in einer wellenförmigen Architektur aus Stahl und Glas.

Bern überzeugt in vielen Details: architektonisch und historisch – kulinarisch sowieso. Wer die Stadt verstehen will, beginnt am besten mit einem Blick über die Dächer. Mit einem Biss in ein Mandelbärli – oder mit dem Klassiker überhaupt: ein Emmentaler Rösti. Serviert wird dies übrigens mit Apfelmus.