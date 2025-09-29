Benefizwanderung Walk4VinziRast: Zweite Auflage im Wienerwald

Dort erwartet die Teilnehmer:innen ein Herbstfest mit Musik, Buffet, Flohmarkt sowie Produkten aus den Projekten der VinziRast. Das Startgeld beträgt 25 Euro und fließt zur Gänze in die Arbeit der Organisation, die seit über 20 Jahren Menschen am Rand der Gesellschaft begleitet. Bereits bei der Premiere im Vorjahr nahmen rund 90 Personen teil.

„Der Walk4VinziRast macht sichtbar, was im Alltag oft unsichtbar bleibt: gelebte Solidarität. Jeder Mensch, der an der Wanderung teilnimmt, trägt dazu bei, Ausgrenzung entgegenzutreten und Gemeinschaft zu stärken“, erklärt VinziRast-Obfrau Veronika Kerres.