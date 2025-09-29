Benefizwanderung Walk4VinziRast: Zweite Auflage im Wienerwald

Am 4. Oktober lädt die VinziRast zur zweiten Benefizwanderung „Walk4VinziRast“. Von Baden oder Siegenfeld geht es durch den Wienerwald nach Mayerling, wo ein Herbstfest auf die Teilnehmer:innen wartet. Die Startgelder unterstützen Projekte für Menschen am Rand der Gesellschaft.
Am Samstag, den 4. Oktober 2025, findet zum zweiten Mal die Benefizwanderung Walk4VinziRast statt. Unter dem Motto „Wandern für den guten Zweck“ starten Unterstützer:innen ab 11 Uhr entweder in Baden (Langstrecke, 11 Kilometer) oder ab 12:15 Uhr in Siegenfeld (Kurzstrecke, 6,5 Kilometer). Beide Routen führen durch den Wienerwald und enden bei der VinziRast am Land in Mayerling.
Herbstfest mit Musik, Buffet und Flohmarkt
Dort erwartet die Teilnehmer:innen ein Herbstfest mit Musik, Buffet, Flohmarkt sowie Produkten aus den Projekten der VinziRast. Das Startgeld beträgt 25 Euro und fließt zur Gänze in die Arbeit der Organisation, die seit über 20 Jahren Menschen am Rand der Gesellschaft begleitet. Bereits bei der Premiere im Vorjahr nahmen rund 90 Personen teil.
„Der Walk4VinziRast macht sichtbar, was im Alltag oft unsichtbar bleibt: gelebte Solidarität. Jeder Mensch, der an der Wanderung teilnimmt, trägt dazu bei, Ausgrenzung entgegenzutreten und Gemeinschaft zu stärken“, erklärt VinziRast-Obfrau Veronika Kerres.
VinziRast am Land: Unterkunft, Rastplatz und Hofladen
Die VinziRast am Land in Mayerling besteht seit 2023 und bietet bis zu 15 ehemals obdachlosen Menschen ein langfristiges Zuhause. Neben Unterkunft und Begleitung stehen Mitarbeit in Landwirtschaft und Werkstätten im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist der Hof ein Ort der Begegnung: Besucher:innen finden hier einen Rastplatz, können im Hofladen einkaufen oder im Gästehaus übernachten.
Das Angebot umfasst frisches Bio-Gemüse, Kräuter und Spezialitäten aus eigener Produktion. Zudem stehen Seminarräume für bis zu 70 Personen zur Verfügung. Alle Einnahmen kommen direkt dem Projekt zugute.