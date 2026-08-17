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Ätna sorgt für weniger Landungen am Flughafen Catania

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Fünf Maschinen pro Stunde
©Etna Walk, APA
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Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna ist der Verkehr am Flughafen von Catania erneut leicht eingeschränkt. Nach Angaben des Betreibers des Airports auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien wurde wegen des Ascheausstoßes ein Teil des Luftraums gesperrt. Dadurch ist die Zahl der möglichen Ankünfte noch beschränkt, hieß es. Bis Dienstag um 12.00 Uhr dürfen demnach nur zehn Flugzeuge pro Stunde in Catania landen. Für Abflüge gibt es keine Einschränkungen.

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Passagiere wurden gebeten, sich bei den jeweiligen Airlines über den Flugstatus zu erkundigen. Erst am Wochenende hatte sich die Lage am Flughafen wieder entspannt. Zuvor war der Flugbetrieb mehr als eine Woche lang massiv eingeschränkt gewesen. Der Ätna hatte nach einem Ausbruch wiederholt Vulkanasche ausgestoßen und für erhebliche Probleme im Flugverkehr gesorgt. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden. Tausende Urlauber waren betroffen. Am Samstag wurde die Warnstufe für den Vulkan schließlich herabgestuft. Der Flugbetrieb lief daraufhin wieder normal an. Nun sorgt der erneute Ascheausstoß nach der jüngsten Entspannung wieder für Einschränkungen.

CATANIA - ITALIEN: FOTO: APA/APA/Etna Walk/-

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