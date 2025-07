„Hüttenknigge“: Alpenverein geht gegen Rücksichtslosigkeit auf Hütten vor

Neben der Tourenplanung, der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und einer durchdachten Hüttenpackliste stehen auch der bewusste Umgang mit Wasser und Strom, das Verhalten im Trockenraum oder die Müllvermeidung im Fokus des „Hüttenknigge“. „Nicht oder nur kurz und kalt duschen, den eigenen Müll mitnehmen und das Handy in den Flugmodus schalten - das ist gelebte Verantwortung am Berg“, erklärte Carolin Scharfenstein, Mitarbeiterin der Abteilung Hütten und Wege im Alpenverein, und ergänzte: „Eine Hütte am Berg ist kein Hotel – und schon gar kein Laufsteg. Wichtig ist, vorab zu überlegen, was man wirklich braucht.“ Gäste sollten sich jedenfalls bewusst sein, dass Infrastruktur und Ressourcen am Berg – anders als in der Stadt – stark limitiert seien.

Ein besonderer Kritikpunkt des Alpenvereins betraf das bereits beschriebene Reservierungsverhalten vieler Gäste. Zunehmend würden Schlafplätze auf mehreren Hütten gleichzeitig oder mehrfach für dieselbe Saison reserviert, um kurzfristig entscheiden zu können. „Das ist nicht nur unfair gegenüber anderen Bergsteigerinnen und Bergsteigern, sondern erschwert die Arbeit des Hüttenteams enorm“, wurde betont. Der Alpenverein appellierte jedenfalls, nur ernst gemeinte Reservierungen vorzunehmen, Änderungen frühzeitig mitzuteilen und die Hüttenwirtsleute bei Verspätung rechtzeitig zu informieren.