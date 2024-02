Politikern wird oft vorgehalten, nur bis zum nächsten Wahltag zu denken. Das wäre die EU-Wahl am 9. Juni. Ich hätte gerne, dass Sie weiterdenken. Was ist Ihr Bild von Europa 2050?

Bis dahin gilt es drei Angriffe abzuwehren: auf die Demokratie an sich, auf die europäische Einigung und auf Klima-, Umwelt-und Naturschutz. Das ist die Voraussetzung für das Bild von Europa 2050, das ich habe und das jedenfalls positiv ist. Ich sehe ein Europa, das stärker geworden ist durch Zusammenhalt, und eine Einigung in den großen Lebensfragen.

Und diese wären?

Das ist nun einmal, Wirtschaft und Umwelt bei sozialer Absicherung unter einen Hut zu bringen. Je größer die Einheit, desto besser gelingt das, denn das vergrößert die Spielräume. Klimaschutz und modernste Industrie sind kein Widerspruch. Das Prinzip stimmt nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt: Auf Dauer können wir nicht gegen die Natur wirtschaften.

Wie wollen Sie das erreichen?

Man muss jetzt die Weichen stellen, damit wir beim Klima nicht über die Kipppunkte kommen. Die Perspektive ist, Umwelt und Natur leben zu lassen, weil wir Menschen sie ja brauchen. Jeder hat das Bild von einer grünen Wiese, auf der er spazieren gehen kann, und will klares Wasser. Der Fortschritt beinhaltet daher auch das Bewahren der natürlichen Ressourcen. Ohne sie können wir nicht leben. Die Botschaft ist klar: Fürchtet euch nicht! Denn das geht, und es ist mit großen Chancen für die Wirtschaft verbunden. Ich jedenfalls bin getrieben und beseelt davon, das unter einen Hut zu bringen.

Das heißt, Europa 2050 ist ..?

Eines, wo wir grüne Industrie haben, die weltweit wettbewerbsfähig ist, weil wir die notwendigen Schritte rechtzeitig gesetzt haben. Moderne Mobilität mit schnellen Eisenbahnverbindungen zwischen allen großen Städten. Wo man sie braucht, Autos, die mit emissionsfreiem Antrieb, höchstwahrscheinlich Elektromotoren, fahren. Strom wird zu 100 Prozent erneuerbar sein, das schaffen wir in Österreich schon bis 2030. Die großen Energiefragen sind gelöst. Wasserstoff oder etwas Vergleichbares wird Erdöl und Gas abgelöst haben. Der Umstieg vom Fossil-ins Solarzeitalter ist uns 2050 gelungen.

Viele zweifeln und fürchten um die Lebensqualität.

Das wird keine Einschränkung der Lebensqualität bedeuten. Es wird halt anders, möglicherweise sogar gemütlicher und mit mehr Lebensqualität, wenn ich nicht mit dem Auto Tempo bolzen oder mich für kurze Strecken in den Flieger zwängen muss. Die wirklich wichtigste Frage ist die der sauberen und leistbaren Energie. Wie geht das, unabhängig zu werden von den Fossilen und den Ländern, wo sie herkommen? Das sind in der Regel Diktaturen. Das ist Blutenergie. Die Zukunft ist also eine Friedensenergie, weil wir sie durch erneuerbare Ressourcen erzeugen. Das ist eine Megamission. Wir haben uns das schon immer auf die Fahnen geheftet. Doch spätestens seit dem bestialischen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine ist diese grüne Mission auch eine europäische Staatsräson. Wir müssen es nur tun. Sonst fahren uns China oder die USA in diesem Punkt um die Ohren. Teilweise tun sie das ja schon.

ZUR PERSON Werner Kogler (* 20. November 1961)

Der Steirer hat Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften studiert. Er war 1981 Gründungsmitglied der Alternativen Liste Graz und ein Jahr später der Alternativen Listen Steiermark und Österreich. 1984 nahm er an der Besetzung der Hainburger Au teil, bald darauf erlangte er sein erstes politisches Mandat im Grazer Gemeinderat. Nach der Nationalratswahl 1999 wechselte er ins Parlament, wo er bis 2017 blieb. Nach einer heftigen Wahlschlappe der Grünen -sie blieben unter der Vier-Prozent-Hürde -übernahm er die Partei und konsolidierte sie. Bei der Nationalratswahl 2019 gelang das Comeback und gleich auch der Sprung in die Bundesregierung.

Nach Kriegsbeginn haben sich die wenigsten in die grüne Transformation gestürzt, sondern darum gekämpft, den Status quo zu halten. Öl und LNG kommen aus anderen Ländern.

Kurzfristig geht es nicht ohne Erdgas, so seriös muss man sein. Aber je mehr wir auf Grün-Gas umsteigen so wie Österreich oder die Erzeugung von grünem Wasserstoff beschleunigen, desto besser. Im Winter 2022/2023 ist es erst einmal darum gegangen, wie wir Krankenhäuser, Schulen, Haushalte heizen können und die Industrie nicht verhungern lassen. Das muss man sich ja einmal vorstellen, was es heißen würde, wenn die Voest in Oberösterreich oder in der Obersteiermark von der Energie abgeschnitten wäre. Das muss man auch als Grüner sehen. Es ist gelungen, die Versorgung zu sichern, aber die Aufgabe bleibt: Wir müssen raus aus den Fossilen. Die Zukunft der Voest ist grüner Stahl. Daran wird massiv gearbeitet, Österreich ist da weit vorne dabei. Wir können bis 2030,2040 grünen Stahl erzeugen. Aber eines ist auch klar: Wenn wir Grünen nicht dahinter wären, gäbe es sofort den Umkehrschub, und man würde wieder das alte Öl schlürfen und von Gas abhängig sein. Das sind Drogen für die Volkswirtschaft.

Ist das, was Sie beschrieben haben, das Wunschbild oder ein Realbild?

Das ist mehr als reale Utopie. Das wird Realität. Wenn wir dort nicht hinkommen, haben wir sowieso ganz andere Probleme auf diesem Globus. Wenn bis 2050 auf Teufel komm raus alles aus dem Boden gefördert wird, was fossil ist, sind alle Kipppunkte überschritten, und dann wird es kritisch. Innovation bedeutet, dass man nicht alles aus der Erde ausbuddelt, was an Fossilem drinnen ist. Die Steinzeit ist ja auch nicht zu Ende gegangen, weil ihnen die Steine ausgegangen sind. Also kann ich nur sagen: Vorwärts! Wir verstehen uns als Motor einer Entwicklung, die heißt, lebenswerte Natur und gleichzeitig alles zu nützen, was der Fortschritt hergibt, damit wir unsere Güter produzieren können. Wir drehen das so hin, dass die Industrie nicht aus Europa verschwindet und womöglich woanders unter grauslicheren Bedingungen produziert.

Der Vorwurf kommt oft, dass die Grünen mit ihrer Politik die Industrie abwürgen.

Das glaube ich eben nicht. Ich verstehe mich ja bekanntermaßen bei der Umsetzung als Realpolitiker, damit wir auch in die richtige Richtung kommen.

» Rechtsextreme, Putin-Brüder und Schwurbler fusionieren mit den Klimawandelleugnern «

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hat in einem News- Interview gesagt, das Problem sei, dass die Politik der Wirtschaft widersprüchliche Signale gibt. Ein Unternehmer investiere nicht, wenn nach der Wahl lockerere Klimaregeln gelten könnten.

Man muss genau schauen, wer -diplomatisch ausgedrückt -im alten Denken verhaftet ist. Europa hat sich auf den Weg gemacht. Der Green Deal gibt sehr viel her, auch wenn manche daran herumdoktern. Auch darum geht es bei den Wahlen: Nicht stillzustehen oder gar das Rad ins Fossilzeitalter zurückzudrehen. Darum reibt sich ja alles so an den Grünen, weil mit unserer Politik Veränderung verbunden ist. Geht es Richtung Überleben mit überlebensfähiger Wirtschaft und erneuerbarer Energie? Oder wollen wir zurück ins fossile Loch? Rechtspopulisten, Rechtsextreme sowieso, die Putin-Brüder und Schwurbler, fusionieren jetzt mit den Klimawandelleugnern. Wir befinden uns in einem riesigen Kampf.

Die Umfragen sehen für die Wahlen in diesem Jahr einen Rechtsruck voraus.

Das werden wir noch sehen. Jetzt ist einmal die Auseinandersetzung zu führen.

Wenn im Europaparlament der rechte Flügel zulegt, ist der Green Deal Geschichte.

Das darf man aber nicht einfach nur hinnehmen, sondern man muss darauf hinweisen, wohin das führen würde. Dieses Geplärre -oft hört man, die Rechtsextremen würden einfache Antworten geben. Völliger Schwachsinn. Die geben gar keine Antworten, weil sie die Probleme brauchen. Die bewirtschaften sie sogar noch, damit auf der Basis von Verunsicherung, Sorgen und Ängsten diese grausliche Suppe gekocht werden kann. Wohin das führt, kann man in Ungarn sehen, wo es ökologisch, sozial und ökonomisch keine guten Nachrichten gibt. Man muss sich hinstellen und für das Bessere werben. Im Übrigen geht es nicht nur darum, wie viele Prozente eine bestimmte Fraktion hat, sondern welche Mehrheiten sich bilden.