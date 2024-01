Temu: Wie seriös der Online-Marktplatz aus China ist

Inhaltsverzeichnis

Der Online-Marktplatz Temu wurde im Jahr 2022 in Boston, Massachusetts (USA), von ehemaligen Mitarbeitern des Mutterkonzerns Pinduoduo (PDD Holdings Inc.) gegründet. Die E-Commerce-Plattform PDD Holdings hat ihren Sitz in Shanghai hat und wird an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt. Mit Temu sollte eine Plattform geschaffen werden, die US-amerikanischen Konsumenten und Konsumentinnen einen Zugang zu Produkten aus China ermöglicht.

2023 startete Temu auch in europäischen Ländern wie Deutschland und Österreich. Und verbucht mit seiner Strategie der Billig-Produkte große Markterfolge. Der Online-Shop positioniert sich damit als ernstzunehmender Konkurrent zu etablierten Shopping-Apps wie AliExpress, Walmart und Wish.

Welche Waren bietet Temu an?

Temu bietet hauptsächlich Mode, Elektronik, Haushaltswaren, Schönheitsprodukte, Spielzeug und Nonfood-Haustierbedarf an: Kleidung, Taschen, Schuhe, Kopfhörer, Smartwatches, Massagegeräte, Lippenstifte, Zahnbürsten oder Beleuchtungen finden sich im Sortiment wieder. Sogar Baumaterial oder Lötdraht und Schweißerbrille werden angeboten.

Wie seriös ist die Online-Plattform Temu?

Gerade aufgrund der extrem billigen Preise ist die Seriosität von Temu in der Vergangenheit von Experten und Expertinnen sowie auf Kundenseite immer wieder in Frage gestellt worden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es sich bei Temu nicht um einen Fake-Shop handelt: Das heißt, dass das bestellte Produkt im Regelfall ohne Probleme den Weg zum Kunden/zur Kundin findet. Zweifel und Kritik gibt es aber an der Produktqualität und

Die Online-Bewertungscommunity Trustpilot hat Temu mit 3,3 von 5 Sternen bewertet (Stand Jänner 2024) . Während manche Konsumenten und Konsumentinnen wenig begeistert von Produktqualität und Rückgabe-Politik des Unternehmens sind, loben andere wiederum den unkomplizierten Bestellvorgang und die erhaltenen Waren. Die meisten Bewertungen sind sich jedoch darin einig: Wer so extrem günstig bestellt, darf sich nicht wundern, dass an der Qualität der Waren gespart sind. Negative Erfahrungen haben einige Käufer:innen hier beispielsweise bei Elektroprodukten gemacht.

Zudem gibt es Bedenken zu Datensicherheit und Datenschutz: Einerseits wird die undurchsichtige Unternehmensstruktur kritisch gesehen. Anderseits verlangt die App von Temu Zugriff auf persönliche Daten wie Adressbuch, Mikrofon, Kamera und Standort. Das ist für eine Shopping-App nicht nötig, wie Experten und Expertinnen zu bedenken geben. Sie raten dazu, die App-Einstellungen zu überprüfen und fragwürdige Berechtigungen nicht zu erteilen.

Wie lange beträgt die Lieferzeit bei Temu?

Wer bei Temu bestellt, muss in puncto Lieferzeit etwas Geduld mitbringen. Die Lieferzeit kann bis zu 2 Wochen betragen, da die Produkte aus China kommen. Der Online-Shop selbst gibt eine Lieferzeit von 5 - 14 Werktagen an, wobei die Lieferung für fast alle Bestellungen kostenfrei ist. Wird diese Zeit überschritten lockt der Online-Marktplatz mit Gutscheinen. Die Ware kann laut Temu zudem innerhalb von 90 Tagen kostenlos zurückgeschickt werden. Die angezeigten Preise verstehen sich inklusive aller Steuern.

Muss man für Produkte aus China Zoll zahlen?

Für importierte Waren aus Ländern außerhalb der EU (Drittländern) können Zollgebühren anfallen. Das gilt für Bestellungen mit einem Warenwert von über 150 Euro, "Sendungen von geringem Wert" - also unter 150 Euro - sind in der EU zollfrei. Fallen Zollgebühren an, so ist der Importtarif abhängig von Warenwert und Produkt.