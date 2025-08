Pille gegen Schlafapnoe erneut erfolgreich

In die erste wissenschaftliche Untersuchung waren mehr als 600 Patienten mit leichter bis schwerer obstruktiver Schlafapnoe aufgenommen worden, die mit den herkömmlichen Therapien nicht zurechtkamen oder ungeeignet dafür waren. Es kam demnach zu einer Verringerung des sogenannten Apnoe-Hypapnoe-Index (AHI) als Maßzahl der Schwere der Symptome um fast 56 Prozent. Bei etwas mehr als einem Fünftel der Behandelten nahm die Häufigkeit von Apnoe-Phasen pro Stunde auf weniger als fünf ab. "22,3 Prozent der mit AD109 behandelten Teilnehmer erreichten damit eine vollständige Kontrolle der obstruktiven Schlafapnoe-Erkrankung", hieß es in einer Aussendung des US-Pharma-Unternehmens. Zusätzlich dazu hätte sich eine signifikant bessere Sauerstoffversorgung mit einer starken Erhöhung der Sauerstoffsättigung im Blut gezeigt.

Vor wenigen Tagen wurden die ersten Ergebnisse der zweiten Zulassungsstudie für das potenziell erste wirksame Medikament gegen Schlafapnoe bekannt. "Die LunAIRo-Studie läuft an 64 Zentren in den USA. An der zwölfmonatigen Untersuchung nehmen 660 Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe, die für eine CPAP (Überdruck-Maskenbeatmung) nicht geeignet sind oder diese nicht tolerieren", schrieb am Wochenende die deutsche Pharmazeutische Zeitung. Die Probanden hätten randomisiert (Zufallsprinzip; Anm.) im Verhältnis eins zu eins entweder einmal täglich 2,5 Milligramm Aroxybutynin/75 Milligramm Atomoxetin oral oder ein Placebo bekommen.