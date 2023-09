Robert Oppenheimer - "Vater der Atombombe"

Steckbrief Robert Oppenheimer

Name: Julius Robert Oppenheimer

Julius Robert Oppenheimer Geboren am: 22. April 1904 in New York City (USA)

22. April 1904 in New York City (USA) Gestorben am: 18. Februar 1967 in Princeton, New Jersey

18. Februar 1967 in Princeton, New Jersey Ausbildung: Studium der Chemie Uni Harvard, Doktorat Theoretische Physik Göttingen (Deutschland)

Studium der Chemie Uni Harvard, Doktorat Theoretische Physik Göttingen (Deutschland) Beruf: theoretischer Physiker

theoretischer Physiker Familienstand: war verheiratet mit Katherine "Kitty" Oppenheimer

war verheiratet mit Katherine "Kitty" Oppenheimer Kinder: Peter und Katherine "Toni"

Robert Oppenheimers frühes Leben

Robert Oppenheimer wurde am 22. April 1904 in New York City in eine Familie jüdischer Einwanderer aus Deutschland geboren. Textilhandel hatte der Familie ein beachtliches Wohlhaben beschert.

Er galt laut einem BBC-Porträt als ausgesprochen intelligent, las schon im Alter von neun Jahren philosophische Werke auf Griechisch und Latein und war begeistert von Mineralogie.

Nachdem er in New York die Schule besucht hatte, studierte Oppenheimer an der Harvard University Chemie.

Robert Oppenheimer in Europa

1925 zog er nach Großbritannien um am Cavendish Laboratory in Cambridge Physik zu studieren. In jener Zeit litt Oppenheimer unter psychischen Problemen. Während seines Aufenthalts in Cambridge diagnostizierte man ihm eine Psychose, er wurde aber nie in Behandlung genommen. Oppenheimer soll auch über Suizid nachgedacht haben.