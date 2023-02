Mit einigen Menschen, mit denen sie in der Antarktis Monate auf engstem Raum verbrachte, hat sie nach wie vor Kontakt. Ab und zu trifft sie diese sogar: "Es sind sehr enge und gleichzeitig sehr eigene Freundschaften entstanden, weil man einfach alles voneinander weiß."

Das sechsstufige Aufnahmeverfahren der Europäischen Raumfahrtagentur ist hart und dauert fast eineinhalb Jahre. Nach dem Aufruf der ESA, dass Astronauten gesucht werden, bewarb sich Possnig zunächst auf der Homepage. Anschließend folgten sechs Phasen mit jeweils einem speziellen Schwerpunkt. "Der erste Schritt waren kognitive Tests, bei denen logisches Denken geprüft wurde, sowie mathematische und physikalische Aufgaben zu lösen waren", so die Reserveastronautin.

Danach lag der Fokus auf Psychologie, um den Charakter der Bewerberinnen und Bewerber, ihre Teamfähigkeit und das Verhalten in Stresssituationen herauszufinden. "Wir mussten im Team Aufgaben lösen", erklärt Possnig, "dabei wurden wir beobachtet."

Wer diese Hürde nahm, musste sich anschließend einem einwöchigen medizinischen Check unterziehen. "Ein Weltraumflug ist für den Körper extrem belastend", weiß die Medizinerin, die sich in ihrer Dissertation an der Universität Innsbruck mit genau dieser Problematik beschäftigt: "Ein Astronaut im Weltall altert aufgrund der Schwerelosigkeit zehnmal so schnell wie auf der Erde. Daher müssen Astronauten im All täglich mindestens zwei Stunden trainieren. Im Zuge meiner Dissertation untersuche ich, wie sich das Herz-Kreislauf-System und der Blutstrom im Gehirn und in den Augen in simulierter Schwerelosigkeit verhalten." Dazu führt sie sogenannte Bettstudien durch: "Die Probanden liegen wochenlang. Das hat einen ähnlichen Effekt auf den Körper wie Schwerelosigkeit."