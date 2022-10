Wer ist Anton Zeilinger?

Steckbrief Anton Zeilinger

Name: Anton Zeilinger

Anton Zeilinger Geboren: Am 20. Mai 1945 in Ried im Inkreis

Am 20. Mai 1945 in Ried im Inkreis Beruf: Quantenphysiker und Hochschullehrer an der Universität Wien

Quantenphysiker und Hochschullehrer an der Universität Wien Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: 3 erwachsene Kinder

Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger zählt zu den renommiertesten österreichischen Wissenschaftern. Der Quantenphysiker hat in seiner Karriere bahnbrechende Beiträge zu den Grundlagen der Quantenphysik geliefert. Er war von 1999 bis 2013 Professor für Experimentalphysik an der Universität Wien, von 2004 bis 2013 Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) und von 2013 bis 2022 Präsident der Akademie der Wissenschaften.

Anton Zeilinger und das "Beamen"

Seine bisher in der Fachwelt am meisten beachtete Arbeit, die erste Teleportation eines Teilchens, die rasch mit "Beamen" aus der TV-Serie "Star Trek" verglichen wurde, hat ihn mit einem Schlag auch in der breiten Öffentlichkeit berühmt gemacht.

© imago images/Rudolf Gigler Anton Zeilinger: Der Quantenphysiker erhielt den Physik-Nobelpreis

Ausbildung und Studium

Zeilinger wurde am 20. Mai 1945 in Ried im Innkreis (OÖ) geboren. Er studierte Physik und Mathematik an der Universität Wien, seine Doktorarbeit machte er am Atominstitut bei Helmut Rauch, dem "Urvater der Quantenoptik in Österreich", wo er nach der Promotion (1971) als Assistent arbeitete. In diese Zeit fielen auch erste Forschungsaufenthalte im Ausland, u.a. am Massachusetts Institute of Technology (MIT) bei dem späteren Nobelpreisträger Clifford G. Shull (1994).