Was macht ein/e Pilot:in?

Pilot:innen führen Luftfahrzeuge in der bemannten und unbemannten zivilen Luftfahrt, also Hubschrauber, Passagiermaschinen oder Transportflugzeuge, aber auch beim Militär (etwa Kampfjets). Seit einiger Zeit benötigen die Führer:innen von Drohnen in vielen Fällen ebenfalls eine Fluglizenz. Wer privat ein Luftfahrzeug steuert, darf sich gleichfalls Pilot:in nennen, mit dem Berufsbild hat das freilich nichts zu tun. Nur private Fluglehrer:innen fallen in diese Kategorie.

Diese benötigen aber nicht nur die Fluglizenz, sondern auch die Berechtigung, als Fluglehrer:in arbeiten zu dürfen. Das bedingt eine gesonderte Ausbildung. Auch ein/e Ballonfahrer:in geht im weiteren Sinne als Pilot:in durch, die Ballonfahrt wird jedoch in den allermeisten Fällen als Hobby betrieben.

Passt der Beruf zu mir?

Wer Pilot:in werden möchte, sollte vorher gründlich darüber nachdenken, dass die Arbeitszeiten weit weg sind vom sprichwörtlichen „nine to five“. Zudem sollte die Bereitschaft vorhanden sein, auch am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten. In der Regel achten die Arbeitgeber – etwa Fluggesellschaften – aber darauf, dass die Work-Life-Balance alles in allem stimmt. Immerhin ist der Beruf sehr verantwortungsvoll, es geht um nichts weniger als den sicheren Transport von Menschen und damit natürlich auch um Menschenleben. Was ist noch wichtig?