Die Kernaufgabe von Diplomat:innen besteht in der Verhandlung. Diplomat:innen werden dazu eingesetzt, den Staat, aus dem sie stammen und von dem sie angestellt sind, gegenüber anderen Staaten oder gegenüber internationalen Organisationen repräsentativ zu vertreten. Sollte zwischen zwei oder mehreren Ländern beispielsweise ein Konflikt ausbrechen, werden die Diplomat:innen der beteiligten Länder eingesetzt, um miteinander über eine friedliche Einigung zu verhandeln und gemeinsam internationale Verträge abzuschließen.

Wer selbst einmal als Dipolmat:in arbeiten möchte, muss wissen, dass mit diesem Beruf eine große Verantwortung einhergeht. Schließlich hat ein/e Diplomat:in die Aufgabe, die Interessen eines gesamten Landes zufriedenstellend zu vertreten.

Darüber hinaus sind die folgenden charakterlichen Eigenschaften wichtig, um erfolgreich als Dipolmat:in arbeiten zu können:

Diplomat:in: Einsatzbereiche

Als Diplomat:in arbeitet man in Österreich für das Außenministerium. Dementsprechend vielfältig ist auch der potenzielle Einsatzort. Da Diplomat:innen die Aufgabe haben, Österreich in der Welt zu vertreten und zu repräsentieren, können sie auch in jedem Land auf der Welt eingesetzt werden. Diplomat:innen werden also in ein zufälliges Land entsandt, in dem sie sich dann mit Repräsentanten der dortigen Regierung treffen und gegenseitig Informationen austauschen.

Allerdings bleiben Diplomat:innen nicht das ganze Berufsleben lang in demselben Land. Spätestens nach fünf Jahren, teilweise auch schon früher, müssen Diplomat:innen ihre Zelte abbrechen, da sie dann in ein anderes Land entsandt werden.

Ausbildung

Als Diplomat:in arbeitet man in Österreich im sogenannten Höheren Auswärtigen Dienst für das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, also das Außenministerium. Um in diesen Dienst aufgenommen zu werden, müssen neben den oben genannten wichtigen charakterlichen Eigenschaften noch einige weitere persönlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören:

COVID-19 Vollimmunisierung

Ausgezeichnete Kenntnisse in Deutsch und Englisch sowie Kenntnisse in eine der folgenden Sprachen: Arabisch, Chinesisch, Französisch, Russisch oder Spanisch

Verbundenheit zu Österreich sowie gutes Wissen über das Land

Nachweis über den abgeleisteten Präsenz- oder Zivildienst beziehungsweise eine Untauglichkeitsbescheinigung bei männlichen Bewerbern

Neben diesen persönlichen Bedingungen gibt es auch einige gesetzliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um als Diplomat:in arbeiten zu können. Zum einen können nur unbescholtene, österreichische Staatsbürger:innen auch Diplomat:in in Österreich werden. Darüber hinaus muss ein Diplom-, Magister-, Master- oder Doktoratsstudiums erfolgreich abgeschlossen worden sein. Bei einem abgeschlossenen Bachelor-Studium muss zusätzlich der Diplomlehrgang an der Diplomatischen Akademie in Wien beziehungsweise ein damit vergleichbarer Lehrgang in einem anderen Land absolviert werden.

Sind diese grundlegenden Zugangsvorraussetzungen erfüllt, folgt dann ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren. Zunächst muss online eine schriftliche Prüfung absolviert werden. Wurde dieser erste Hürde erfolgreich gemeistert, folgt anschließend ein weiterer schriftlicher Test mit einer Sprachprüfung in Wien. Bewerber:innen, die auch in dieser Prüfung erfolgreich sind, müssen sich abschließend dann noch den Aufgaben in einem Assessment-Center und den Fragen einer Kommission stellen. Dabei wird beurteilt, ob man sich charakterlich als Diplomat:in eignet und psychisch und körperlich gesund genug dazu ist, die in dem Beruf anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Dabei sollte beachtet werden, dass Interesent:innen nur dreimal an dem Auswahlverfahren teilnehmen können. Übersteht man das Auswahlverfahren auch im dritten Anlauf nicht, ist es nicht mehr möglich, als Diplomat:in zu arbeiten.

Hat man alle Stufen des Bewerbungsverfahren jedoch erfolgreich absolviert, folgt die Ausbildung. Dazu arbeiten die angehenden Diplomat:innen dann in einem sogenannten Vorbereitungsdienst, in dem sie alle wichtigen Kompetenzen für den kommenden Beruf erlernen. Worin genau die angehenden Diplomat:innen allerdings geschult werden, ist streng vertraulich.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Der Vorbereitungsdienst, der als Ausbildung für die angehenden österreichischen Diplomat:innen dient, dauert insgesamt 14 Monate.

Wo kann man die Ausbildung absolvieren?

Den Vorbereitungsdienst absolvieren die Anwärter:innen im österreichischen Außenministerium.

Weiterbildung

Eine offizielle Weiterbildung für Diplomat:innen gibt es nicht. Allerdings wird empfohlen, sich mit Lektüre zu den folgenden Fachgebieten zu beschäftigen, um für die Aufgaben in dem Beruf gut vorbereitet zu sein:

Diplomatische Staatengeschichte und Geschichte Österreichs

Volkswirtschaft, EU und europäische Integration

Völkerrecht – Verfassungsrecht – Europarecht

Kultur

Gehalt: Wie viel verdient ein/e Diplomat:in?

Diplomat:innen verdienen in Österreich verhältnismäßig sehr viel Geld. Bereits während der Ausbildung wird ein Gehalt von 2.907,20 Euro brutto pro Monat gezahlt. Das weitere Gehalt nach dieser Ausbildungsphase hängt dann von verschiedenen Faktoren ab, vor allem davon, wie lange man bereits als Diplomat:in arbeitet. Im Durchschnitt kann allerdings mit einem monatlichen Gehalt von etwa 5.500 Euro gerechnet werden.

Jobaussichten

Die gute Nachricht für all diejenigen, die einmal Diplomat:in werden wollen, ist, dass es sich insgesamt um einen sehr zukunftssicheren Beruf handelt. Da Verhandlungen zwischen Ländern auch in Zukunft immer geführt werden müssen, werden auch Diplomat:innen immer gebraucht.

Allerdings muss man sich gleichzeitig auch darüber bewusst sein, dass die verfügbaren Stellen für Diplomat:innen sehr überschaubar sind. Es wird nur eine festgelegte Anzahl an Diplomat:innen gebraucht. So beschäftigt das österreichische Außenministerium lediglich 450 Personen im höheren auswärtigen Dienst. Diese stark begrenzten Plätze sind sehr begehrt, da viele Menschen den Wunsch haben, als Diplomat:in zu arbeiten. Es ist also sehr schwierig, auch eine Stelle als Diplomat:in zu bekommen.

Sonstiges

Insgesamt lässt sich sagen, dass Personen, die als Diplomat:in arbeiten, sehr von ihrem Beruf gefordert werden und die Work-Life-Balance generell eher schlecht ist. Zwar verdienen die österreichischen Diplomat:innen für ihre Arbeit und die damit einhergehende Verantwortung viel Geld, gleichzeitig geben sie allerdings auch einen großen Teil ihres Lebens für den Job auf. Besonders diejenigen Menschen, die eine Familie haben wollen, sollten sich bewusst sein, dass sie ihren Wohnort häufig wechseln müssen und nur wenig Zeit für Partner:innen, Kinder und Freunde haben werden.