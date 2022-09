"Ich halte es für problematisch, wie der Minister hier agiert"

Was ist los in Wien? Die angeblich bestverwaltete Stadt macht Schlagzeilen, weil ihr Energieversorger finanzielle Probleme in Milliardenhöhe hat.

Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten. Die Energiewirtschaft war noch nie so gefordert wie in den letzten Wochen. Ich habe schon im März begonnen, klarzustellen, dass es wichtig wäre, Hilfsleistungen für die Energiewirtschaft aufzulegen. Einen Schutzschirm aufzuspannen für Börsengeschäfte, die auf dem Energiemarkt zu tätigen sind. Die sind nichts Anrüchiges, der Markt funktioniert nun einmal so. Als Börsenteilnehmer hat man Sicherstellungen zu geben. Das ist kein verlorenes Geld. Nach Abarbeitung des Geschäfts wird es wieder zurückkommen.

Sicherstellungen können im Extremfall auch verloren gehen. Sonst bräuchte man sie nicht.

Wenn ein Unternehmen in absoluter Schieflage wäre, könnte das passieren. Daher ist es ja so wichtig, dass Liquidität zur Verfügung steht. Die hat in den letzten Jahren auch immer ausgereicht. Wir haben aber jetzt einen Markt, der extreme Verzerrungen aufweist. Das hat nichts mehr mit der üblichen Geschäftstätigkeit zu tun, es gibt an einzelnen Handelstagen exorbitante Ausschläge. Letzten Freitag hat es eine Erhöhung des Preises für eine Megawattstunde Strom von 700 auf 1.100 Euro gegeben, ein Wert der noch nie gesehen wurde. Das hat dazu geführt, dass auch die Sicherungsleistungen in die Höhe gefahren sind und am Montag 1,75 Milliarden Euro fällig waren. Da war uns klar, dass die Forderung nach einem Schutzschirm unbedingte Priorität hat, und wir sind an die Bundesregierung herangetreten, um zusätzliche Liquidität zu bekommen. Man hat sich nun geeinigt, dass ein Kredit von zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt wird.

Ganz so einfach, wie Sie es erzählen, kann es nicht gewesen sein: Die Stadt Wien musste ja schon im Sommer zweimal 700 Millionen Euro für die Wien Energie zur Verfügung stellen.

Das ist richtig.