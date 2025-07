Reinhard K. Sprenger: „Andere Menschen sind nicht auf der Welt, es uns recht zu machen“

Sie sagen, Menschen neigen dazu, individuelle Erfahrungen zu generalisieren und als Erwartungen anderen Menschen überzustülpen. Warum ist das so? Und was hat das für Folgen?

Alle biologischen und sozialen Systeme wollen überleben. Auch wer unser Gespräch hier liest, hat überlebt. Er hat im Laufe seines Lebens Erfahrungen gemacht, die er als Erfolgsgeschichten sammelt und in seinem inneren Museum abspeichert: Aha, so funktioniert die Welt! Das kann man „Rechthaben“ nennen. Rechthaben ist aber eine Sehschwäche, die die Mehrdeutigkeit der Welt verneint. Es ignoriert alles Individuelle und Standortgebundene. Und ob die eigenen Erfolgsrezepte auch in der Zukunft funktionieren, ist auch mehr als fraglich. Wenn jemand dann seine Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft extrapoliert, nennt man sie Erwartungen. Das Drama beginnt also erst, wenn wir glauben, dass unsere Weise des Überlebens unter allen Umständen und für alle anderen Menschen funktioniert. Deshalb sind Konflikte Erwartungsdifferenzen.

Sind andere dazu da, unsere Erwartungen zu erfüllen? Oder eher nicht?

Ja und nein. Wir können als Gesellschaft nicht zusammenleben, wenn wir nicht ein Set an Üblichkeiten respektieren. Wir können ja nicht mit jedem Autofahrer verhandeln, ob wir nun rechts oder links vorbeifahren. In der Partnerschaft, in der Familie oder am Arbeitsplatz sind wir hingegen gut beraten, unsere Erwartungen nicht für selbstverständlich zu halten. Und dass andere Menschen nicht auf der Welt sind, es uns recht zu machen.

Warum ist es dennoch wichtig, seine Erwartungen auszusprechen?

Weil nur sehr wenig zwischen Menschen selbstverständlich ist, und zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen noch weniger. Vieles versteht sich nicht mehr „von selbst“, muss vielmehr neu ausgehandelt werden. Wir sollten uns deshalb die Mühe machen, Erwartungen auszusprechen. Das ist aktive Konfliktprophylaxe.

Wie funktioniert das in der Praxis?