Die neue Normalität im Parlament

Einer wird bei der kommenden Nationalratswahl definitiv nicht antreten: Othmar Karas hat letztes Wochenende in der ORF-„Pressestunde“ Spekulationen, er würde im September mit einer eigenen Liste ins Rennen gehen, öffentlich beendet. Nicht, dass es dem seiner Partei Entfremdeten an Zuspruch aus der Zivilgesellschaft oder von diversen Altpolitikern (aus anderen Parteien) gemangelt hätte. Aber vom Schulterklopfen bis zu einer gemeinsamen Kandidatur ist es ein weiter Weg. Auch für Karas wäre es ein großer Schritt gewesen, der ÖVP, der er seit seinen Tagen in der schwarzen Jugendorganisation JVP angehört, Konkurrenz zu machen. Er hätte ihr am Wahltag entscheidende Stimmen abgejagt, die – sollte es tatsächlich zu einem Kopf-an Kopf-Rennen zwischen FPÖ und ÖVP um Platz eins kommen – fehlen. Er hätte es wohl über die Vier-Prozent-Hürde geschafft, die es in Österreich für den Einzug in den Nationalrat gibt.

Doch darüber hinaus? Jemand, der zuletzt Erster Vizepräsident des Europaparlaments war und recht offen mit einem Antreten bei der nächsten Bundespräsidentschaftswahl liebäugelt, wird nicht als Vertreter einer Kleinfraktion im Hohen Haus sein politisches Dasein fristen wollen. – Andere wollen das schon.

Der Stimmzettel bei den Nationalratswahlen ist in der Regel lang. 13 Parteien wollten 2019 ins Parlament, fünf haben es geschafft. 2017 standen sogar 16 Listen zur Wahl, auch damals waren fünf erfolgreich.

Doch heuer könnte das Parlament bunter werden. Es gibt mehr als fünf aussichtsreiche Kandidaturen. Da wäre zunächst Dominik Wlazny mit seiner Bierpartei. In Meinungsumfragen wird er konstant bei sechs bis sieben Prozent der Stimmen gesehen. Erfolgreicher als in früheren Jahren könnte auch die KPÖ sein. Zuletzt kamen die Dunkelroten in Salzburg in die Bürgermeisterstichwahl, bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck erreichten sie 6,7 Prozent der Stimmen.

Ihr Antreten ebenfalls angekündigt hat die frühere Grünen-Chefin Madeleine Petrovic, die eine Liste umweltbewusster Impfskeptiker anführt und ihrer früheren Partei Stimmen wegnehmen könnte.

Die Liste DNA, die bei der EU-Wahl mit 2,7 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg erreichte, hätte auch bei der Nationalratswahl Potenzial. Ihr Programm ist u. a. die Aufarbeitung der Corona-Pandemie, strenge Zuwanderungspolitik sowie die Ablehnung der Russland-Sanktionen. Es gibt also Überschneidungen mit der FPÖ. In der ÖVP hoffen manche, dass Listenführerin Maria Hubmer-Mogg ins Rennen geht. Denn auch durch sie könnten sich am Wahlabend entscheidende Prozentpunkte verschieben, die zwischen Wahlsieg und Platz 2 für die FPÖ entscheiden.

Unklar ist, ob sich noch eine Wahlliste bildet, die der ÖVP schadet. Das Wiener Parkett tuschelt aufgeregt von Ambitionen konservativer Unternehmer, die mit einem Programm bürgerlicher Werte ins Rennen gehen könnten. Auch über politische Ambitionen von Sebastian Kurz und seinem Freundeskreis wird gerne geredet.

Die neue Normalität

Das Parlament von Malta ist sehr über sichtlich. Zwei Parteien – Sozialdemokraten und National-Konservative – besetzen die 79 Sitze. Es regiert die linke Partit Laburista. Im Folketing Dänemarks sitzen 15 Gruppierungen und fünf Fraktionslose. In der Regierung sitzen drei Parteien, sie wird von weiteren drei Parteien und einem fraktionslosen Abgeordneten gestützt. Malta liegt im Demokratieindex auf Platz 36 und gilt als „defizitäre Demokratie“, Dänemark auf Platz 1.

» Die herrschende Politikverdrossenheit bietet Chancen für neue Akteure «

Dass in Österreich (Platz 23) sechs bis sieben Parteien ins Parlament einziehen könnten und das politische Angebot an die Wählerinnen und Wähler breiter wird, bezeichnet die Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik von der Uni Graz als „Normalisierung“ des Parteiensystems. Mit zwei bis drei starken Parteien (SPÖ, ÖVP, FPÖ) sei Österreich „sehr lange ein Sonderfall“ in Westeuropa gewesen. Als Grund für das Auftreten neuer Gruppierungen nennt sie, dass stabile Bindungen an Parteien abgenommen haben. „Die herrschen de Politikverdrossenheit bietet Chancen für neue Akteure. In Westeuropa ist es für solche Parteien in der Regel leicht, ins Parlament zu kommen. Sie sind aber in der Regel nach ein bis zwei Perioden wieder draußen.“ Team Stronach, BZÖ, Liste Pilz. „Das sind meist kurzfristige Phänomene mit einem starken Mann an der Spitze.“

Einen guten Boden finden neue Parteien vor, wenn der „Platzhirsch“ im linken oder rechten Spektrum schwächelt. Die Führungskrise der SPÖ und die Unbeliebtheit der Regierung mit grüner Beteiligung lassen Raum links der Mitte, etwa für Bier-Partei oder die KPÖ. Aus der Schwäche der ÖVP wiederum entstand vor wenigen Jahren Neos. Diese, immerhin, halten sich nun schon länger im Parlament, leiden aber wie andere kleinere Parteien darunter, dass es für sie schwieriger ist, Mitglieder und Stammwähler zu binden. „Da kann es rauf und runter gehen“, sagt Praprotnik, „und es hängt von der Endphase des Wahlkampfes ab, wie sich Wählerinnen und Wähler entscheiden.“ Bei der Europawahl haben sich viele Neos-Wähler laut Umfragen sehr kurzfristig entschieden.

Es wird teurer

Sind viele Parteien in einem Parlament, ist das oft auch in der Regierung so. In den Niederlanden sind 15 Parteien im Parlament. Nach dem Wahlsieg der rechtspopulistischen Partei für die Freiheit von Geert Wilders wollen derzeit insgesamt vier Parteien die nächste Regierung bilden. Eine so große Koalition muss nicht zwangsläufig instabiler sein als ein Zwei-Parteien-Bündnis, erklärt Laurenz Ennser-Jedenastik, Politikwissenschafter an der Uni Wien. „Das Problem ist eher die ideologische Heterogenität als die Anzahl der Parteien“, sagt er.

» Je mehr Regierungsparteien es gibt, desto teurer kann das Regieren werden «

Was sich aber jedenfalls zeige: „Je mehr Regierungsparteien es gibt, desto teurer kann das Regieren werden.“ Denn Kompromisse innerhalb der Regierung müssten für die jeweils nachgebenden Partner „verdaubar“ gemacht werden, indem diese eigene Herzensprojekte umsetzen können. „Geld ist das Schmiermittel für schwierige Koalitionen“, sagt Ennser-Jedenastik. Verhindern ließe sich das nur, indem schon während der Regierungsverhandlungen ein detailliertes Koalitionsprogramm und der Budgetpfad festgelegt werden.