Wie ihr Name schon verrät, wird die Haushaltsabgabe pro Haushalt enthoben. Anders, als es bisher der Fall war, spielt es künftig keine Rolle, ob man ein Empfangsgerät besitzt oder nicht.

© Elke Mayr Da nun jeder Haushalt zur Kasse gebeten wird - unabhängig davon, ob sich in ihm ein empfangsfähiges Gerät befindet oder nicht -, müssen künftig auch die rund 400.000 Haushalte zahlen, die bisher keine GIS-Gebühr entrichteten. Dadurch erhöhen sich die Einnahmen, was wiederum eine Senkung der Landesabgaben ermöglicht.

Muss man für den Nebenwohnsitz zahlen?

Bezahlen muss man den ORF-Beitrag nur für den Hauptwohnsitz. Hat man einen Nebenwohnsitz, muss man die Abgabe - anders als bisher - kein weiteres Mal entrichten.

Wie hoch ist die Haushaltsabgabe?

Der ORF-Beitrag wird künftig rund 15,20 Euro pro Monat ausmachen. Hinzu kommen die Landesabgaben, die je nach Bundesland unterschiedlich hoch ausfallen. In Wien könnte der Länderaufschlag von derzeit 5,80 Euro auf 3,43 Euro sinken. Damit würde die Haushaltsabgabe insgesamt 18,63 Euro betragen. In der Steiermark und in Niederösterreich dürfte die Landesabgabe laut Berechnungen des Finanzministeriums von 6,20 Euro auf 4,79 Euro fallen. Somit müsste man hier 19,99 Euro monatlich zahlen.

Etwas darunter liegen Kärnten und Salzburg. Mit 4,18 Euro statt 5,10 Euro bzw. 3,90 Euro statt 4,70 Euro Länderaufschlag müsste man hier künftig mit 19,38 Euro bzw. 19,10 Euro rechnen. Am höchsten dürfte der Haushaltsabgabe im Burgenland ausfallen. Mit einer angenommenen Senkung der Landesabgabe von 6 Euro auf 5,20 kommt man auf insgesamt 20,40 Euro. In Tirol könnte die länderbezogene Abgabe von 4 Euro auf 3,26 Euro reduziert werden, womit ab Jänner 2024 18,46 Euro zu zahlen wären.

Am günstigsten kommt man in Oberösterreich und Vorarlberg weg. Da hier keine Landesabgabe eingehoben wird, beläuft sich der monatliche ORF-Beitrag auf 15,20 Euro.