Österreich wählt am 15. Oktober einen neuen Nationalrat. Der News-Überblick versorgt Sie mit den wichtigsten Informationen rund um die Nationalratswahl 2017.

THEMEN:

Die wichtigsten Infos auf einen Klick:

Aktuelle News zur Wahl im Überblick

Wann wird gewählt?

Wer darf wählen?

Wo kann gewählt werden?

Welche Parteien treten an?

Wer sind die Spitzenkandidaten?

Der Wahlkampf auf Facebook

Wann wird gewählt?

Am Sonntag, dem 15. Oktober 2017 , findet in Österreich die Nationalratswahl 2017 statt.

Wer darf wählen?

Alle österreichischen Staatsbürgerinnen/österreichischen Staatsbürger ,

, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind und

sind und nicht wegen einer gerichtlichen Verurteilung vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wahlberechtigt sind nach den vorläufigen Zahlen des Innenministeriums 6,399.054 Österreicher.

Wo kann gewählt werden?

Alle wahlberechtigten Personen erhalten rund zwei Wochen vor der Wahl die "Amtliche Wahlinformation" per Post zugesendet. Diese informiert Sie über Ihr zuständiges Wahllokal. Wenn Sie am Wahltag nicht in Ihr Wahllokal gehen können, können Sie Ihr Wahlrecht mit Briefwahl ausüben.Sie brauchen dafür eine Wahlkarte. Die Gemeinde, in der Sie Ihren Hauptwohnsitz haben, ist dafür zuständig.

Welche Parteien treten an?

Bei der Nationalratswahl am 15. Oktober bewerben sich so viele Kandidaten wie nie zuvor: 16 Parteien treten an.

Bundesweit:

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Liste Sebastian Kurz - Die neue Volkspartei (ÖVP)

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)

NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen

und Bürger für Freiheit und Verantwortung (NEOS)

und Bürger für Freiheit und Verantwortung (NEOS) Die Weissen - Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in

Österreich. Die Volksbewegung. (WEIßE)

Österreich. Die Volksbewegung. (WEIßE) Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr.Karl Schnell (FLÖ)

Kommunistische Partei Österreichs und Plattform PLUS - offene Liste

(KPÖ)

(KPÖ) Liste Peter Pilz (PILZ)

Liste Roland Düringer - Meine Stimme Gilt (GILT)

In einzelnen Ländern:

Wien und Oberösterreich:

- Sozialistische LinksPartei (SLP)

Vorarlberg:

CPÖ - Christliche Partei Österreichs (CPÖ)

Männerpartei - für ein faires Miteinander (M)

NBZ - Neue Bewegung für die Zukunft (NBZ)

Wien:

Für Österreich, Zuwanderungsstopp, Grenzschutz, Neutralität,

EU-Austritt (EUAUS)

Obdachlose in der Politik (ODP)

Mehr Informationen zu den Parteien lesen Sie hier.

Wer sind die Spitzenkandidaten?

© apa

Die bereits gekürten Spitzenkandidaten der österreichweit antretenden Parteien (Stand 18. August 2017)

Mehr Informationen zu den Spitzenkandidaten lesen Sie hier.

Der Wahlkampf auf Facebook

Ein optimaler Onlineauftritt könnte vor der kommenden Nationalratswahl wahlentscheidend sein. Markt-und Meinungsforscherin Christina Matzka und ihr Kollege, Informationswissenschaftler Stefan Gindl, beobachten und bewerten den ganzen Sommer lang exklusiv für News die digitalen Aktivitäten der Parteien und ihrer Kandidaten

Analyse 2: Wer den Wahlkampf auf Facebook dominiert

Analyse 1: Wer hat die meisten Facebook-Freunde und wer muss sie sich mit einem Mitbewerber teilen?

Aktuelle News zu den Nationalratswahlen 2017 im Überblick

25.08.2017: Welchen Politikern die Österreicher vertrauen

Für die ÖVP läuft es bisher gut im Wahlkampf, für die SPÖ nicht. Das spiegelt sich im APA/OGM-Vertrauensindex wider: Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern verlor in den Sommermonaten auf jetzt 13 Punkte. ÖVP-Chef Sebastian Kurz, ohnehin Erster, legte noch etwas zu und bekam fast doppelt so viele Vertrauenspunkte wie Kern.

25.08.2017: Liste Pilz: Das sind die Kandidaten für Vorarlberg

Der PR-Berater Thomas Nasswetter aus Hard am Bodensee steht an der Spitze der Landesliste der Liste Pilz für die Nationalratswahl am 15. Oktober.

24.08.2017: FPÖ startet "Fairness"-Wahlkampf

"Österreicher verdienen Fairness". Unter diese Devise stellt die FPÖ ihren Wahlkampf, wie Generalsekretär Herbert Kickl bei der Präsentation der ersten Plakatwelle Donnerstagvormittag kundtat.

23.08.2017: NEOS präsentieren Plakate

Die NEOS wechseln bei ihrer ersten Plakatkampagne zur Nationalratswahl die Perspektive.

21.08.2017: Strache reichte Bundeswahlliste ein

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Montag bei der Wahlabteilung des Innenministeriums die blaue Bundesliste für die Nationalratswahl eingereicht. Ziel sei es, beim Urnengang am 15. Oktober Vertrauen dazuzugewinnen, sagte der Parteichef vor Beginn der Übergabe der Liste.

19.08.2017: Das steckt hinter den "Weißen"

Hinter der überraschend aufgetretenen Liste der "Weißen", die bei der Nationalratswahl bundesweit kandidiert, stehen drei Abgeordnete des Team Stronach. Waltraud Dietrich, Leo Steinbichler und Ulla Weigerstorfer haben mit ihren Unterschriften die Kandidatur ermöglicht.

18.08.2017: Ein "wirklicher Wiener" für Sebastian Kurz

Polizei-Vizepräsident Karl Mahrer geht in Wien für Sebastian Kurz ins Rennen. Er will als "wirklicher Wiener" auch politisch für "Sicherheit" kämpfen.

18.08.2017: Roland Dühringer und die Wahl

Der Kabarettist Roland Düringer hat es geschafft: Er hat 4.500 Unterstützungserklärungen gesammelt, genug, um bei der Nationalratswahl im Oktober österreichweit am Stimmzettel zu stehen.

17.08.2017: ÖVP-Kandidaten: Ein Paukenschlag (Kommentar)

Die ÖVP unter Sebastian Kurz ist rechts von der Mitte verortet, zeigt Fachkompetenz und hat mit der alten ÖVP nur noch wenig zu tun. Ein Kommentar von Gerfried Sperl.

14.08.2017: Müssen Grüne Angst vor Peter Pilz haben?

Die Grüne Bundessprecherin Ingrid Felipe stellt sich heute Abend dem ORF-Sommergespräch. Und offene Fragen gibt es genug: Beispielsweise wie die Grünen zur Kandidatur von Peter Pilz stehen und welche Chancen sie sich von der Doppelspitze Felipe und Lunacek erhoffen.

05.08.2017: Umfragen: ÖVP überholt SPÖ auch in Wien

In am Samstag veröffentlichten Umfragen liegt die ÖVP von Sebastian Kurz weiterhin klar in Führung. Neu ist allerdings, dass erstmals auch im traditionell roten Wien, die Volkspartei vor der SPÖ auf Platz eins geführt wird.

04.08.2017: SPÖ startet Sommerkampagne

Die SPÖ hat Freitag ihre ersten Wahlplakate vorgestellt. Zentraler Slogan ist das vom Wahlprogramm bekannte "Holen Sie sich, was Ihnen zusteht", Themen sind Arbeit, Pensionen und Steuersenkung.

28.07.2017: Kira Grünberg tritt für Neue Volkspartei an

Die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg, die nach einem Trainingsunfall im Rollstuhl sitzt, kandidiert bei der Nationalratswahl für die ÖVP auf dem 10. Listenplatz sowie auch regional.

26.07.2017: Kurz beliebter als Kern

Sebastian Kurz symbolisiert für Jugendliche einen Neubeginn. Kern steht für Erfahrung. So die Meinung der Jugend.

25.07.2017: Peter Pilz präsentiert Liste

Peter Pilz tritt mit einer Liste bei der Nationalratswahl an. "Wir trauen uns das zu"

24.07.2017: Ulrike Lunacek: "Wir kommen sicher in den Nationalrat"

Ulrike Lunacek über den Abgang von Peter Pilz und die Erwartungen der Grünen von der Nationalratswahl im Oktober.

20.07.2017: Kampf um die Spitze: Aktuelle Umfrage zur Nationalratswahl

Am 15.Oktober 2017 wird in Österreich vorzeitig ein neuer Nationalrat gewählt. Laut News-Umfrage haben 92 Prozent der Österreicher vor, zur Urne zu schreiten. Wer die Nase derzeit vorne hat, und welcher Kanzler - wäre es denn möglich - direkt gewählt werden würde.

13.07.2017: So geht es nach der Nationalrats-Auflösung weiter

Nach der vorzeitigen Auflösung des Nationalrates am Donnerstag, mit der die 25. Gesetzgebungsperiode frühzeitig beendet wird, beschließt der Ministerrat morgen den Wahltermin (den 15. Oktober). Anschließend muss diesen noch der Bundespräsident im Bundesgesetzblatt öffentlich kundmachen. Mit Stichtag 25. Juli beginnen die formalen Vorbereitungen für die 22. Nationalratswahl der Zweiten Republik.

12.07.2017: Parteien sammeln Spenden

Die ÖVP hat in der ersten Woche 69.000 Euro Spenden eingesammelt. Die SPÖ hinkt mit vorerst 4.533 Euro hinterher.

10.07.2017: Drei Parteien kämpfen um Platz eins

Bei der Nationalratswahl ist laut Experten trotz des aktuellen Umfrage-Hochs der ÖVP ein Dreikampf um Platz eins zu erwarten.

06.07.2017: Haselsteiner und Co. starten Anti-FPÖ-Plattform

Nach der "Nein zum Öxit"-Kampagne, formiert sich nun eine spendenfinanzierte Plattform gegen die FPÖ.

06.07.2017: Mit 7 Wahlgeschenken in den Sommer

Und die Regierung arbeitet doch. Oder lässt es uns zumindest glauben. So wurden noch schnell vor dem Sommer zahlreiche Gesetzesänderungen durchs Parlament geschleust. Manche sind nichts weniger als kleine oder auch große Geschenke vor dem Wahlgang im Herbst.

28.06.2017: Peter Pilz - Die große Abrechnung

Kommt die Liste Pilz? Wie reagiert er auf den Rauswurf bei den Grünen? News sprach mit dem Aufdecker Peter Pilz.

26.06.2017: Lunacek: "Neue Liste der Grünen"

Der Bundeskongress der Grünen in Linz ist am Sonntag mit der Wahl von Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek in den Bundesvorstand der Partei zu Ende gegangen. Auch die Aufnahme von EU-Parlamentarier Michel Reimon in diese Runde wurde bestätigt.

29.05.2017: Heinz-Christian Strache: "25 Prozent sollten mindestens drin sein"

Am 15. Oktober wird gewählt. Es wird ein Dreikampf zwischen Kern, Kurz und Strache. Ob der Chef der Freiheitlichen Partei, Heinz-Christian Strache, in dieser Konstellation gewinnen kann, ist fraglich. Darum bezeichnet er ÖVP-Kontrahenten Sebastian Kurz vorsorglich schon einmal als Karl-Heinz-Grasser-Ersatz.

16.05.2017: Neuwahlen: Termin fixiert

Österreich wählt am 15. Oktober einen neuen Nationalrat. Darauf haben sich die Parlamentsfraktionen am Dienstag geeinigt. Bis dahin soll laut SPÖ und ÖVP möglichst konstruktiv weitergearbeitet werden. SP-Chef Christian Kern schloss allerdings nicht aus, sich auch Mehrheiten abseits der ÖVP zu suchen. Neuer Vizekanzler wird nicht VP-Chef Sebastian Kurz, sondern Justizminister Wolfgang Brandstetter.