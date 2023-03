Daran erkennt man das Münchhausen-Syndrom

Bis heute ist nicht vollends geklärt, wie es zur Entstehung des Münchhausen-Syndroms kommt. Man geht jedoch davon aus, dass der Krankheit ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren zugrunde liegt. Am häufigsten beobachtet werden konnten Traumata in der Kindheit. Auch das Fehlen von Zuwendung in frühen Jahren und das Bedürfnis, innere Spannungen abzubauen, können als Auslöser fungieren. Eine weitere mögliche Ursachen sind Persönlichkeitsstörungen, wie etwa das Borderline-Syndrom.

Vom Münchhausen-Syndrom Betroffene sind meist emotional verschlossen. Das macht es umso schwieriger, sie dazu zu bewegen, einen Fachmann aufzusuchen. Abgesehen davon tun sie ihr Möglichstes, um nicht enttarnt zu werden und die Rolle des bzw. der Kranken aufrechtzuerhalten. Der Name der Erkrankung rührt übrigens von der Geschichte des Barons von Münchhausen - auch Lügenbaron genannt -, der dafür bekannt war, abenteuerliche Geschichten wie etwa den Ritt auf einer Kanonenkugel zu erfinden.

Wie gefährlich ist das Münchhausen-Syndrom?

Wie gefährlich das Münchhausen-Syndrom ist, zeigt sich daran, was Betroffene in Kauf zu nehmen bereit sind, um ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu befriedigen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass Patient:innen blutverdünnende Medikamente, Insulin oder andere, den Stoffwechsel beeinflussende Arzneimittel einnehmen, um aufgrund der dadurch hervorgerufenen Beschwerden einen Arzt aufsuchen zu können. Andere wiederum fügen sich selbst Verletzungen zu, schädigen mitunter Gelenke oder Muskeln in einer Weise, die mitunter sogar einen operativen Eingriff notwendig macht.