Am späten Abend des 22. Oktobers 2022 war es traurige Gewissheit. Vom Fahrerlager des Red Bull Racing Team in Austin, Texas, aus verbreitete sich die Nachricht über den Tod des Gründers um die Welt: Dietrich Mateschitz war im Alter von 78 Jahren verstorben. Die weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter des Unternehmens waren als Erste informiert worden: "In diesen Momenten überdeckt Trauer alle anderen Gefühle. Aber schon bald wird die Trauer Platz machen für Dankbarkeit, dafür, was er verändert, bewegt, bewirkt und so vielen Menschen ermöglicht hat." Nach vorn blicken und in seinem Sinn weitermachen - keine andere Aufforderung wäre dem reichsten Österreicher gerecht geworden.

Sein komplexes, fast unüberschaubar großes Lebenswerk wirft indes Fragen zur Zukunft auf, die weitreichende Konsequenzen haben. Ein Versuch, die wichtigsten zu beantworten.

Wer bestimmt über Red Bull?

Die Anteile an der Firma Red Bull mit Sitz Fuschl am See teilen sich wie folgt auf: 49 Prozent hält die Distribution & Marketing GmbH (Eigentümer: Mark Mateschitz (vormals Dietrich Mateschitz)), 49 Prozent die thailändische TC Agro Trading Company der Familie Yoovidhya und die restlichen zwei Prozent Chalerm Yoovidhya, Sohn des 2012 verstorbenen Mitgründers Chaleo Yoovidhya. Der aktuelle Gesellschaftsvertrag stammt aus 2018. Laut diesem werden Geschäftsführer der Red Bull GmbH mit einfacher Mehrheit bestellt (50 Prozent plus eine Stimme) - außer, es gibt einen Syndikatsvertrag. Dieser muss beim Firmenbuchgericht nicht offengelegt werden und ist somit öffentlich nicht zugänglich.

"Daher kann man über das Vorliegen eines solchen Syndikatsvertrags und dessen möglichen Inhalt nichts Stichhaltiges sagen", erläutert die Linzer Anwältin Nikola Leitner-Bommer, Spezialistin für Unternehmensrecht und -nachfolge, die mit dem konkreten Fall nicht befasst ist. Grundsätzlich ist es bei größeren Unternehmensstrukturen nicht unüblich, dass es Syndikatsverträge über Abstimmungsverhalten von Gesellschaftern gibt.

Sollte es aber keinen geben, müsste nach dem Ableben des Magnaten mit einfacher Mehrheit eine neue Geschäftsführung gewählt werden. Das könnten die thailändischen Anteilseigner demnach alleine tun. Eine neu bestellte Geschäftsführung könnte darüber hinaus das Stimmrecht der Red Bull GmbH in deren Tochtergesellschaften ausüben. Zu diesen gehören unter anderem Red Bull Media House, Hangar-7, aber auch das Salzburger Musikgeschäft Key-Wi Music sowie Beteiligungen an Gerhard Bergers Transportfirma.