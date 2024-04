Steckbrief Marcel Hirscher

Name: Marcel Hirscher

Marcel Hirscher Geboren am: 2. März 1989 in Hallein, Salzburg

2. März 1989 in Hallein, Salzburg Sternzeichen: Fische

Fische Wohnt in: Annaberg, Salzburg

Annaberg, Salzburg Größe: 1,73 m

1,73 m Beruf: Ski-Rennläufer, Unternehmer

Ski-Rennläufer, Unternehmer Familienstand: ledig; getrennt von Laura (Hochzeit 2018)

ledig; getrennt von Laura (Hochzeit 2018) Kinder: Sohn (*2018), Tochter (*2020)

Am 4. September 2019 erklärte Marcel Hirscher seine eindrucksvolle Karriere als Ski-Rennläufer für beendet. "Ich mache es kurz und schmerzlos. Es ist der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde", erklärte er bei einer Pressekonferenz in Salzburg. Die Entscheidung sei zwei Wochen zuvor gefallen, so Hirscher. Er wirkte gelöst und erleichtert und meinte: "Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe und dass es jetzt ruhiger wird".