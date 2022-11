Steckbrief

Geburtsdatum: 21. Februar 1937

21. Februar 1937 Geburtsort: Skaugum

Skaugum voller Name: Harald von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Harald von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Titel: König von Norwegen

König von Norwegen Sternzeichen: Fische

Fische Eltern: König Olav V. und Prinzessin Märtha von Schweden

König Olav V. und Prinzessin Märtha von Schweden Geschwister: Prinzessin Ragnhild Alexandra von Norwegen, Prinzessin Astrid Maud Ingeborg von Norwegen

Prinzessin Ragnhild Alexandra von Norwegen, Prinzessin Astrid Maud Ingeborg von Norwegen Ehepartnerin: Königin Sonja von Norwegen

Königin Sonja von Norwegen Kinder: Prinzessin Märtha Louise von Norwegen, Kronprinz Haakon von Norwegen

Harald von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg wurde am 21. Februar 1937 als Sohn vom damaligen Prinzen und späteren König Olav V. und der Prinzessin Märtha von Schweden geboren. Seine Geburt brachte große Erleichterung über das norwegische Königshaus. In den 1940er-Jahren konnten in Norwegen noch keine Frauen die Königswürde antreten, und Märtha hatte zu diesem Zeitpunkt zwar bereits zwei Mädchen, aber noch keinen Buben zur Welt gebracht.

König Haralds verzweigte Verwandtschaft

Harald ist über seine Mutter und Großmutter sowohl mit der belgischen, dänischen und schwedischen als auch mit der britischen Königsfamilie verwandt. Seine Mutter, Kronprinzessin Märtha von Schweden, war Teil des schwedischen Königshauses Bernadotte und hatte dänische und belgische Verwandtschaft. Haralds Großmutter Königin Maude von Norwegen entstammte dem britischen Königshaus. Ihre Heirat mit Prinz Carl von Dänemark machte sie zur ersten Königin Norwegens.

© imago images / United Archives International König Olav von Norwegen, Königin Maertha, Prinz Harald, Prinzessin Ragnhild und PrinzessinAstrid im Jahr 1953

Haralds Kindheit, Jugend und Ausbildung

Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges verbrachte Harald einige Kindheitsjahre im Exil in Schweden und in den USA. Nach dem Ende des Krieges im Jahre 1945 kam die Familie wieder zurück nach Norwegen. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern royaler Familien wurde Harald nicht zu Hause unterrichtet. Er besuchte eine reguläre Staatsschule und beendete diese mit dem Examen Artium, einem dem deutschen Abitur gleichzusetzenden Schulabschluss. Er schloss außerdem eine Militärausbildung ab. Später studierte er Politologie und Volkswirtschaft zuerst in Oslo, dann an der Universität in Oxford.

König Harald: Leidenschaft für Segelsport

Schon in frühen Kindheitsjahren entwickelte Harald eine große Leidenschaft für den Segelsport. Bereits im Alter von 10 Jahren gewann der junge Prinz seine erste Segelregatta. Später, in den Jahren 1964, 1968 und 1972 nahm er für Norwegen an den Olympischen Spielen teil und machte sich international einen Namen für seine außerordentliche Begabung beim Segeln. Wenngleich er bei den Olympischen Spielen keine Medaille ergattern konnte, gewann er doch viele andere Titel im Bereich des Segelsports. So wurde er im Jahre 1987 und 2008 Segelweltmeister und 2005 Europameister in diversen Yachtsportwettbewerben. Selbst im hohen Alter von 81 Jahren belegte Harald V. bei einer Meisterschaft am Bodensee den dritten Platz. Der norwegische König hat im Segelsport ganz offensichtlich eine Leidenschaft fürs Leben gefunden.

© Felix Kästle / dpa / AFP/apa Der König fühlt sich auf seinem Segelboot am wohlsten

Der holprige Weg zur Ehe mit Königin Sonja

Im Jahre 1968 heiratete der damalige Kronprinz Harald die Kaufmannstochter Sonja Haraldsen. Der Weg dahin war alles andere als einfach. Bereits neun Jahre vor dem Datum der Hochzeit begannen Harald und Sonja eine Beziehung und wollten bald darauf auch heiraten. Zu dieser Zeit waren Ehen zwischen Angehörigen des Königshauses und Bürgerlichen jedoch alles andere als üblich. Haralds Vater König Olav V. fürchtete um den Ruf des Königshauses, wodurch eine Eheschließung zwischen den beiden über viele Jahre hinweg nicht möglich war. Dies habe die Beziehung mitunter stark belastet, sagt Königin Sonja rückblickend.

Was König Olav V. letztendlich dazu bewegte, seine Meinung zu ändern, ist unklar. Jedoch war auch nach vielen Jahren immer noch sicher, dass Harald und Sonja sich nicht trennen würden, und dass ein neuer Thronfolger nur mit Sonja zur Welt kommen würde. Das Ausbleiben eines Thronfolgers ohne Sonja mag ein guter Grund für den König gewesen sein, die Ehe doch zu erlauben.

© Erik EDLAND / NTB SCANPIX / AFP Königin Sonja und König Harald

Die befürchtete Verschlechterung des Rufs der norwegischen Königsfamilie trat nach der Heirat übrigens nicht ein. Im Gegenteil: Königin Sonja erfreute sich bereits kurz nach der Hochzeit mit Harald großer Beliebtheit bei der norwegischen Bevölkerung. Das Königspaar ist bereits seit über 50 Jahren glücklich verheiratet und hat zwei Kinder, Prinzessin Märtha Louise und Prinz Haakon. Die erfolgreiche Ehe des Paares ebnete auch anderen Paaren aus bürgerlichen und königlichen Verhältnissen den Weg zur Heirat. Eheschließungen zwischen Angehörigen bürgerlicher und königlicher Verhältnisse sind seither keine Ausnahme mehr.

Harald von Norwegen als König

Nachdem König Olav V. im Jahre 1990 an den Folgen eines Schlaganfalls starb, nahm Kronprinz Harald dessen Platz ein. Harald hatte seinen Vater zuvor bereits regelmäßig auf Reisen begleitet und sich in die Amtsangelegenheiten eingearbeitet. Als er im Jänner 1991 im Alter von 53 Jahren schließlich zum König von Norwegen ernannt wurde, war er somit bestens auf das Amt vorbereitet. Harald von Norwegen ist der dritte König der norwegischen Monarchie seit ihrer Wiedereinführung im Jahre 1905.

Ähnlich wie auch in vielen anderen modernen Monarchien, hat Harald von Norwegen als König hauptsächlich repräsentative Aufgaben. Dazu gehören unter anderem Gebäudeeinweihungen oder auch Besuche bei anderen Staatsoberhäuptern. Der norwegische König hat außerdem einen Einfluss auf die Besetzung höherer Regierungsämter und er hat ein Veto-Recht bei allen Beschlüssen der Regierung. Dieses Recht wird jedoch äußerst selten in Anspruch genommen. Harald hat bis jetzt noch keinen Regierungsbeschluss abgelehnt.

© Lise Åserud / NTB Scanpix / AFP/apa König Harald mit Ehefrau König Sonja, Sohn Kronprinz Haakon, Schwiegertochter Kronprinzessin Mette-Marit und den Enkelkindern Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus

König Harald hat das Herz am rechten Fleck

Als Monarch zeigt Harald V. sich im Großen und Ganzen unauffällig. Bis auf die Komplikationen zu Anfang der Beziehung mit Königin Sonja gibt es keine Skandale im Leben des Harald von Norwegen zu verzeichnen. Auch die Ehe entwickelte sich wider Erwarten zu einem vollen Erfolg, sowohl für das Paar selbst als auch für die norwegische Königsfamilie. Bis heute gibt es keine Skandale um König Harald und Königin Sonja.

Die zurückhaltende Art des Monarchen und seiner Ehefrau wurden in Norwegen jedoch nicht nur positiv aufgenommen. Haralds Vater, König Olav V., war der Bevölkerung sehr zugewandt und dementsprechend beliebt. Dagegen schien die bescheidene Art des Harald V. oft zu verblassen.

Einen Höhepunkt der Regierungszeit Haralds stellt eine emotionale Rede vom September 2016 dar. In dieser knapp fünfminütigen Ansprache spricht der König von überparteilicher Inklusion und Zusammenhalt. Norwegen bestehe aus so vielen Menschen, welche zugleich unterschiedlich, aber doch gleich seien. Migranten, Homosexuelle und Menschen aller Religionen gehörten ebenso zu Norwegen wie gebürtige Norweger, Heterosexuelle und Atheisten, so der König. Beim Thema Flüchtlinge betonte er, dass auch seine Eltern einst nach Norwegen zugewandert seien.

Dass ein Monarch öffentlich einen solchen Standpunkt einnimmt, ist ungewöhnlich. Die emotionale Rede erhielt internationale Aufmerksamkeit sowie Zustimmung und verhalf König Harald V. auch zu einem besseren Image. Unter der stillen Fassade ließ sich von nun an ein einfühlsamer und offenherziger Mann vermuten.

Gesundheitliche Probleme des Königs

Harald von Norwegen machte immer wieder durch gesundheitliche Probleme von sich reden. Bereits 2003 erkrankte er nach Aussagen seiner Ärzte an Blasenkrebs, woraufhin sein Sohn, Kronprinz Haakon, zeitweise dessen Pflichten übernahm. Auch 2005 sowie 2017 sprang Prinz Haakon vorübergehend für seinen Vater ein. 2005 wurde Harald wegen einer Aortenstenose operiert, 2017 habe er sich eine Virusinfektion eingefangen, so die Ärzte.

Im Oktober 2020 wurde König Harald erneut am Herzen operiert. Im Osloer Reichskrankenhaus wurde eine Herzklappe ausgetauscht. Anfang 2021 wurde er am Bein operiert. Zuletzt war Norwegens Monarch im Sommer 2022 im Krankenhaus, es handelt sich um eine Infektion.