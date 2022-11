Steckbrief Prinz Haakon

Norwegens Kronprinz Haakon wurde am 20. Juli 1973 als zweites Kind von König Harald V. und Königin Sonja in Oslo geboren. Seine behütete Kindheit verbrachte er auf dem königlichen Landsitz der Familie in der Nähe der norwegischen Hauptstadt Oslo. 1992 erhielt der junge Prinz seine Hochschulreife an einer staatlichen Schule. Anschließend hat er bis 1995 für die Marine gedient. In den Folgejahren studierte Haakon in den Vereinigten Staaten Politikwissenschaften an der Universität Berkley. 1999 schloss er das Studium mit einem Examen erfolgreich ab. Nach seinem Bachelorstudium kehrte der Kronprinz nach Oslo zurück, um ein Studium der Rechts- und Sozialwissenschaften aufzunehmen.

© AFP PHOTO/Stan HONDA STAN HONDA / AFP/apa Der junge Prinz vertritt Norwegen bei den Vereinten Nationen in New York

Haakons Kampf um die wahre Liebe

Die große Liebe seines Lebens traf Kronprinz Haakon auf einem elektronischen Musikfest im Jahre 1999. Mette-Marit ist eine bürgerliche Frau, die bereits einiges an Lebenserfahrung gesammelt und ein paar turbulente Jahre hinter sich hatte. In der Vergangenheit hatte sie mit Drogenproblemen zu kämpfen, zudem brach sie ihr Studium ab. Sie war alleinerziehende Mutter ihres Sohnes Marius Borg Høiby, den der Kronprinz mittlerweile fest in sein Herz geschlossen hat.

Zunächst war die königliche Familie alles andere als begeistert von der Beziehung zwischen dem ungleichen Paar. Erst als Haakon drohte, dass er eher auf die Thronfolge als auf die Liebe zu der ehemaligen Kellnerin verzichten würde, öffneten sich seine Eltern allmählich gegenüber Mette-Marit. Auch die Bürger Norwegens waren zunächst erzürnt über den Entschluss des Kronprinzen, eine Beziehung mit der bürgerlichen Mette-Marit Tjessem Høiby zu beginnen. Ihre Vergangenheit wurde als skandalös mit wilden Partys, Drogenexperimenten und einem unehelichen Kind in der Presse porträtiert. Mittlerweile ist sie jedoch trotz der Kritik eine beliebte Kronprinzessin.

"Wir haben uns ineinander verliebt und wollen den Rest unseres Lebens zusammen verbringen", sagte Haakon damals aller Widerstände zum Trotz. Tief gerührt und mit Tränen in den Augen sprach die heutige Kronprinzessin auf einer Pressekonferenz über ihre Vergangenheit. Sie distanziert sich offen von Drogen. Mit ihrer aufrichtigen Art kann Mette-Marit das Herz des Volkes und ihrer Schwiegereltern, König Harald und Königin Sonja, für sich gewinnen.

© HEIKO JUNGE / SCANPIX / AFP/apa Prinz Haakon kämpfte für seine Liebe Mette-Marit

Hochzeit mit Mette-Marit

Im Dezember 2000 gab das Märchenpaar seine Verlobung bekannt. Die dazugehörige Traumhochzeit fand im darauffolgenden Jahr, am 25. August 2001, in Oslo statt. König Harald von Norwegen betonte laut der Schweizer Illustrierten gegenüber Mette-Marit: "Du bist keine gewöhnliche junge Frau, sondern du bist ein außergewöhnlicher Mensch. Du bist außergewöhnlich aufgeschlossen und ehrlich, außergewöhnlich engagiert, du hast eine große Willensstärke, du bist sehr mutig, heute hast du eine außergewöhnliche Wahl getroffen und du bist außergewöhnlich verliebt in Haakon." Sie wurde nun offiziell als die Frau und Kronpinzessin an Haakons Seite akzeptiert.

© STURLASON / SCANPIX SWEDEN / AFP/apa Am 25. August 2001 gaben sich die beiden das Ja-Wort

Neue Tradition im norwegischen Königshaus

Ähnlich wie in anderen Königshäusern, haben männliche Nachkommen auch in Norwegen die Vorherrschaft vor weiblichen Thronerbinnen. Aus diesem Grund ist Haakon der Thronfolger, und nicht seine zwei Jahre ältere Schwester Märtha Louise.

Diese norwegische Tradition gilt jedoch ab der nächsten Generation nicht mehr. Die am 21. Jänner 2004 geborene Tochter des Kronprinzen, Prinzessin Ingrid Alexandra, steht in der direkten Thronfolge nach ihrem Vater. Marius, der Sohn von Mette-Marit erhält wiederum keinen Prinze-Titel und auch keinen Platz in der Thronfolge. Ihr gemeinsames zweites Kind, Prinz Sverre Magnus, ist am 3. Dezember 2005 zur Welt gekommen. Sein Name bedeutet auf Deutsch übersetzt so viel wie großer, wilder und starker Mann. Er steht hinter seiner Schwester in der Thronfolge.

© Lise Aaserud / NTB Scanpix / AFP/apa Prinz Haakon, Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Ingrid Alexandra, Prinzessin Mette-Marit und Marius

Kronprinz Haakons vielseitige Interessen

Großes Interesse zeigt Haakon gegenüber Musikfestivals. Passend dazu, hat der Kronprinz zur Feier seines 40. Geburtstags im Jahr 2013 ein kleines Musikfestival veranstaltet. In dem norwegischen Ort Gut Skaugum hat er zusammen mit Mette-Marit vom 20. bis zum 22. Juli 2013 rund 220 Gäste eingeladen. Wie es sich für ein echtes Musikfestival gehört, wurden die geladenen Gäste in Zelten untergebracht. Ein absolutes Highlight war die Ankunft von Haakon mit einem Fallschirm zu seiner Geburtstagsfeier, denn Mette-Marit hat ihm einen Tandem-Sprung geschenkt.

Der Kronprinz Haakon und seine Familie begeistern sich sehr für Sport. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen finden sich zahlreiche Fotos vom gemeinsamen Wandern und Skifahren der royalen Familie. Haakon ist zudem ein begeisterter Fallschirmspringer und Wassersportler. Der norwegische Kronprinz unternimmt gerne Ausflüge mit dem Kajak, dem Wakeboard und dem Kite-Board. Sein Lieblingshobby ist allerdings das Surfen. Er entdeckte dieses Hobby während seines Studiums an der Universität Berkley in Kalifornien. Leider ist dies keine ungefährliche Freizeitbeschäftigung, sodass Haakon sich 2019 einer kleinen OP unterziehen musste. Kronprinz Haakon leidet unter einer Exostose am Gehörgang, wie sie häufig bei Wassersportlern auftritt und daher umgangssprachlich oft auch als "Surfer’s ear" bezeichnet wird.

© FRANCK FIFE / AFP/apa Sein Element ist das Wasser

Darüber hinaus kann sich Kronprinz Haakon auch für Theater und Literatur begeistern. Er hat eine große Vorliebe von Theaterstücken des Autors Henrik Ibsen. So war das Kronprinzenpaar 2019 auch zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse in Deutschland. Literarische Interesse zeigt auch seine Ehegattin: "Ich erinnere mich gut an Anne-Cath Vestly, die berühmte norwegische Kinderbuchautorin. Und an sehr viel Astrid Lindgren", sagte Kronprinzessin Mette-Marit in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt". Mette-Marit ist außerdem Norwegens Botschafterin für Literatur im Ausland. Sie reist regelmäßig mit dem Litteraturtog, auf Deutsch übersetzt Literaturzug, quer durch das Land.

© Jens Kalaene / DPA / AFP/apa

Haakons royales und kulturelles Engagement

Mit großer Leidenschaft widmet sich Kronprinz Haakon ebenfalls seinen royalen Pflichten. Er unterstützt seinen Vater regelmäßig und übernahm bereits mehrmals die Rolle von König Harald V., nachdem dieser aus gesundheitlichen Gründen bei diversen öffentlichen Auftritten nicht teilnehmen konnte.

Nach seiner Ausbildung zum Diplomaten an der renommierten London School of Economics arbeitete Haakon am Außenministerium in Oslo. So reiste er unter anderem als "UN-Botschafter des Guten Willens" in die Mongolei. Damit zählt der adelige Norweger zu den königlichen Persönlichkeiten, die gegen die Armut auf der Welt im Namen der Vereinten Nationen kämpfen.