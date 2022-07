Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief

Durchschnittstemperatur Wasser: circa 23–27° Grad Celsius

circa 23–27° Grad Celsius Fläche: 14,4km2

14,4km2 Maximale Tiefe: circa 48 Meter

circa 48 Meter Wasserqualität: klares Wasser, Trinkwasserqualität

klares Wasser, Trinkwasserqualität Google Maps Ranking: 4,7 Sterne

Anreise

Die Anreise zum Klopeiner See ist unkompliziert und kann sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug erfolgen.

Anreise mit dem Auto

Mit dem Auto ist der Klopeiner See von Wien aus bequem über die A2 Ausfahrt Völkermarkt Ost und anschließender Fahrt auf der B70 und B82 erreichbar. In etwas über 3 Stunden Fahrt kommt man zuerst im Hauptort St. Kanzian an und anschließend direkt zum See. Parkmöglichkeiten sind im Normalfall bei jeder Unterkunft verfügbar, auch entlang der Straßen um den See sind immer wieder Parkplätze vorhanden.

Anreise mit dem Zug

Bei Anreise per Zug bis zum Bahnhof „Klopeiner See – Kühnsdort“ bietet die Tourismusregion einen Bahnhof Shuttle vom Bahnhof direkt in die Unterkunft. Der Shuttle, buchbar hier bis 20:00 Uhr am Vortag oder telefonisch unter +43 4242 42000 24 ist von 5 Uhr in der Früh bis Mitternacht nutzbar. Mit Preisgarantie und garantierter Beförderung bei Buchung bis 20:00 Uhr am Vorabend stellt dies eine angenehme und zuverlässiges Angebot für die „Letzte Meile“ dar.

Sehenswerte Orte am Klopeiner See

An dem See liegen die drei Orte: Klopein, Seelach und Unterburg – alle drei gehören sie zur Gemeinde St. Kanzian und können zu Fuß entdeckt werden – mit einem Umfang von nur circa 3,5 Kilometer dauert ein Spaziergang um den See ungefähr eine Stunde.

Bademöglichkeiten

Sehr beliebt ist der Klopeiner See bei Familien: Mit einem klaren Wasser in Trinkwasserqualität, das im Sommer bis zu 29 Grad erreicht (einige Quellen sprechen vom wärmsten See Europas) sowie den weiten, flachen Stränden ist er ideal für Kinder geeignet. Während die meisten Strände Privatstrände von Hotels und Appartements sowie Campingplätzen sind, bietet der Klopeiner See auch ein großes öffentliches Strandbad.

Für Schwimmer am interessantesten ist das Südufer des Klopeiner Sees, wo es einen etwas steileren Zugang gibt. Ideal ist dieses Ufer des Sees auch für Stand Up Paddling geeignet. Für kleine Kinder ideal sind die seichteren Strände der anderen Ufer, wo es sehr flach ins Wasser geht.