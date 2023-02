Inhaltsverzeichnis:

Lage : Im Gosautal in Oberösterreich, Salzkammergut

: Im Gosautal in Oberösterreich, Salzkammergut Höchsttemperatur : bis ungefähr 23° Grad Celsius

: bis ungefähr 23° Grad Celsius Fläche : Vorderer Gosausee: 52 Hektar Gosaulacke: 7,5 Hektar Hinterer Gosausee: 31 Hektar

: Maximale Tiefe : 96 Meter

: 96 Meter Wasserqualität : Trinkwasserqualität

: Trinkwasserqualität Google Maps Ranking : 4,9 Sterne

: 4,9 Sterne Webcam

Das Besondere an den Gosauseen

Die Landschaft und das Wasser in bester Trinkwasserqualität sind überzeugende Argumente genug, die schönen Seen im Salzkammergut zu besuchen. Sie sind kristallklar und das Wasser schimmert in eindrucksvollen Farben (selbst an wolkigen Tagen ist das Wasser türkisgrün) und bieten einen Blick auf den Dachstein mit seinen Gletschern - der hintere Gosausee liegt direkt unterhalb des massiven Bergs. Diese malerische Kulisse ist nicht nur bei Tourist:innen beliebt. Der Weltreisende und Naturforscher Alexander Freiherr von Humboldt bezeichnete das Panorama als "das Auge Gottes" .

Einer der drei Seen, die Gosaulacke ist allerdings ein sogenanntes „episodisches Kleingewässer“ . Das bedeutet, dass es vorkommen kann, dass die Gosaulacke im Sommer austrocknen kann. Erst nach mehreren Regentagen oder der ersten Schneeschmelze füllt diese sich wieder und ist somit nicht immer vorhanden. Rund um die Gosauseen gibt es zahlreiche Wanderwege. Zum Beispiel gibt es in der Nähe ein Salzbergwerk zu begutachten, das in ein paar Stunden gut vom See aus zu erreichen ist.

Zudem werden die Seen für die Stromgewinnung genutzt , was aber dem Naturerlebnis keinen Abbruch tut.

Lage

Die Gosauseen liegen in Gosau, einer Gemeinde mit circa 1800 Einwohnern in Oberösterreich im Bezirk Gmunden im Salzkammergut am Rande des UNESCO-Weltkulturerbes Hallstatt-Dachstein Salzkammergut. Das beliebte Skigebiet Mittertal ist mit dem Auto aus Gosau in 20 Minuten zu erreichen, auch Hallstatt selbst ist nicht weit.

Anreise

Die Seen sind von Bergen umgeben. Deswegen führt nur eine Straße in Richtung der Gosauseen. Aus Wien beträgt die Anreise mit dem Auto etwa 3 Stunden und 45 Minuten und führt über die Westautobahn A1 bis Regau und von dort über die Romantikstraße bis Gosau.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es auch möglich, die Gosauseen zu besuchen. Ein Zug fährt bis zum Bahnhof Steeg-Gosau. Von dort fährt der Bus 542 einmal in der Stunde bis zu den Seen.

Parken an den Gosauseen

Parklätze, die zu den Seen führen, finden Besucher:innen rund um die „Gosaukammbahn“. Von hier aus sind es nur noch 300 Meter bis zu den Naturseen. Die Parkplätze sind kostenfrei und außerhalb der Sommerferien sind auch meistens genügend Parkplätze vor Ort. Bei der Talstation der „Zwieselalm“ Bergbahn gibt es weitere kostenlose Parkplätze. Diese befinden sich ungefähr 15 Minuten zu Fuß in Richtung Gosau.

Baden an den Gosauseen

Erholungssuchende dürfen kostenfrei im Vorderen Gosausee baden. Belohnt werden die Gäste mit einem traumhaften Bergpanorama während des Badens und mit kristallklarem Wasser in bester Qualität.

Am Hinteren Gosausee ist das Baden nicht ausdrücklich verboten, jedoch steht dieser auch unter Naturschutz und ist mehrere Kilometer von einem Parkplatz entfernt.

Wanderungen rund um die Gosauseen

Es gibt mehrere schöne Wanderwege, die Tourist:innen nutzen können, um die Region des Salzkammerguts zu erkunden. Der beliebteste Wanderweg ist der Rundweg um den Vorderern Gosausee. Dieser Wanderweg hat nicht viele Höhenmeter, dauert knapp eine Stunde und kann ganzjährig begangen werden.

Wem dieser Wanderweg zu kurz ist, der kann in knapp zwei Stunden vom vorderen zum hinteren Gosausee wandern und den Dachsteingletscher begutachten. Wer gerne etwas alpiner unterwegs ist, kann vom hinteren Gosausee über einen Wandersteig zur Adamekhütte (2181m) gelangen. Von hier aus gibt es die Möglichkeit weiter zu wandern, oder einen Klettersteig zu machen. Der Dachstein ist das Hauptziel der Alpinisten vor Ort.