Der Irrsee steht mit dem um ihn herum angesiedelten Nordmoor unter Naturschutz. Aus diesem Grund handelt es sich beim Irrsee um ein besonders sauberes Gewässer, das einen natürlichen Lebensraum für seltene und auch vom Aussterben bedrohte Tierarten bietet. Im Frühling kann man zum Beispiel den seltenen Brachvogel erspähen und sich an dessen Flötentönen erfreuen.

Dennoch ist es erlaubt, im Irrsee zu baden. Dafür suchen Besucher:innen entweder das Strandbad Laiter, den kostenlosen Landesbadeplatz Zell am Moos oder einen der privaten Badeplätze verschiedener Gasthöfe auf.

Der Irrsee liegt in Oberösterreich nahe der Gemeinde Zell am Moos, in der Nähe des Bundeslandes Salzburg.

Anreise

Aus Wien kommend sind es mit dem Auto nach Zell am Moos circa 275 Kilometer über die A1. Ab der Autobahnabfahrt Mondsee sieht man bereits den ersten öffentlichen Zugang zum Irrsee. Mit dem Zug erreicht man den See am besten, indem man an der Bahnstation "Oberhofen am Irrsee" aussteigt.

Parken am Irrsee

Die einzig öffentliche Parkmöglichkeit am Irrsee befindet sich am Ostufer des Sees. Ist dieser Parkplatz belegt, sucht man entweder ein Parkplatz in der Gemeinde Zell am Moos oder an einem der Strandbäder auf. So bietet zum Beispiel das Strandbad Laiter Parkplätze für Badegäste.

Baden im Irrsee

Der Irrsee ist nicht nur der wärmste See in der Seeregion Salzkammergut, er ist auch ein Natursee. Aus diesem Grund ist er an vielen Stellen von einem Schilfgürtel umgeben. Deswegen lohnt es sich, eines der öffentlichen Strandbäder aufzusuchen. Diese verfügen über einen Steg, um Badenden den Einstieg ins Wasser zu erleichtern. Bei Besuchern und Besucherinnen ist zum Beispiel das Strandbad Laiter sehr beliebt. Das 6.000 Quadratmeter große Strandbad ist mit einem Beachvolleyballplatz, einem Sandstrand sowie einer Liegewiese ausgestattet. Der Tageseintritt zum Strandbad Laiter kostet für Erwachsene 4,50 Euro und für Kinder 2 Euro.

Öffentlich und kostenlos zugänglich ist der Landesbadeplatz Zell am Moos. In der Sommersaison wird lediglich eine Parkgebühr von 5 Euro pro Auto erhoben. Damit die innerhalb des Schilfgürtels brütenden Tierarten nicht von Badegästen gestört werden, ist auch der Landesbadeplatz mit einem Steg ausgestattet.

Darüber hinaus bieten diverse Gasthöfe einen hauseigenen Badeplatz für Gäste an. So zum Beispiel der Badeplatz Bliem und der Badeplatz Poldl.