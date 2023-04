Der Hallstätter See - der "stille Fjord" in Oberösterreich

Inhaltsverzeichnis

Lage: im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts

Durchschnittstemperatur: 18 °C

Größe: 8,55 km²

Tiefe: 125 m

Wasserqualität: Trinkwasserqualität

Google Maps Ranking: 4,8 Sterne

Das Besondere am Hallstätter See

Mit einer Länge von 7,75 Kilometern, einer Breite von 2,3 Kilometern und einer Tiefe von bis zu 125 Metern ist der Hallstätter See der fünftgrößte See des Salzkammerguts. Der von der Traun durchflossene Badesee liegt am Fuße des Dachsteins. An seinem Ufer befinden sich die ältesten Siedlungsgebiete Österreichs. Sein tiefblaues Wasser und sein imposantes Panorama mit Bergblick machen den Hallstätter See zu einem der beliebtesten Reiseziele in Österreich.

Lage

Der Hallstätter See liegt im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts, direkt an der namensgebenden Stadt, dem Touristenmagneten Hallstatt. Ebenso am See befindet sich Bad Goisern. Nicht weit entfernt liegt die beliebte Ski-Destination Obertauern.

Anreise

Auto

Aus dem Norden kommend erreichen Sie über die A1 die Anschlussstelle Regau. Von dort geht weiter bis nach Gmunden. Ab Gmunden ist es eine weitere Stunde Fahrt bis zum Hallstätter See. Aus dem Süden kommend nehmen Sie die Tauernautobahn A10 bis zur Abfahrt Golling, weiter auf die B166 und weiter über Abtenau. Ab Salzburg beträgt die Fahrtzeit 45 Minuten.

Zug

Für eine Anfahrt mit dem Zug können Sie die ÖBB wählen und direkt bei den Bahnhöfen in Bad Goisern, Hallstatt oder Obertraun aussteigen. Die Zugfahrt beträgt etwa 2,5 Stunden. Der Bahnhof Hallstatt liegt jedoch auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt, wodurch eine 15-minütige Weiterfahrt mit der Fähre über den See nötig ist, um den Tourismusort zu besuchen. Günstiger als eine Fahrt mit der ÖBB ist eine Fahrt mit der Westbahn, die Sie bis Attnang-Puchheim nutzen können. Anschließend nehmen Sie die Salzkammergutbahn.

Bus

Die Anreise mit dem Bus dauert rund zwei Stunden. Das Fahrtticket kostet ruchschnittlich 15 Euro.

Parken am Hallstätter See

Rund um den Hallstätter See gibt es mehrere Parkmöglichkeiten, darunter auch welche mit Ladestationen für Elektro-Autos. Das Parken ist während der Ladezeit kostenlos. Sämtliche Parkplätze befinden sich außerhalb der Innenstadt. Mit anderen Worten: Das Stadtzentrum lässt sich nur zu Fuß erreichen. Für eine Stunde Parken zahlt man vier Euro.. Die ersten 15 Minuten sind kostenlos.

Baden im Hallstätter See

Mit seinem rund 18 °C warmen Wasser sorgt der Hallstätter See, der mit insgesamt sieben Badeplätzen lockt, besonders an heißen Tagen für Erfrischung. Sämtliche Strandbäder sind kostenlos und frei zugänglich. Hier ein Überblick:

Badeinsel Hallstatt

Ausgestattet mit einem kleinen Spielplatz ist die Badeinsel Hallstatt ideal für Familien mit Kindern. Wer mit dem Auto kommt, stellt dieses am besten auf dem Parkplatz P1 ab.

Freizeitzentrum Hallstatt

Das Freizeitzentrum Hallstatt bietet eine große Liegewiese, Grillplätze und ein fantastisches Panorama mit Blick auf Hallstatt. Direkt neben dem Badeplatz befindet sich ein großer Parkplatz. Dieser ist für Besucher:innen gratis.

Strandbad Untersee und Bad Goisern

Vor allem die kleinen Gäste kommen hier auf ihre Kosten: Auf dem Badeplatz befindet sich ein Spielplatz sowie ein Sprungbrett und eine kleine Rutsche direkt in das Wasser. Zudem gibt es einen Volleyballplatz, einen kleinen Imbissstand und einen abgetrennten FKK-Bereich.

Strandbad Obertraun

Auch im Strandbad Obertraun gibt es einen Volleyballplatz und einen Imbissstand. Zudem lockt das Strandbad mit einem Grillplatz. Kinder können sich am großen Spielplatz und auf der Wasserrutsche austoben. Der Parkplatz ist für Besucher:innen kostenlos.

Freibadanlage Winkl

Diese Freibadanlage am Hallstätter See sorgt mit Blick auf das Bergpanorama und dem kristallklaren Wasser für Ruhe und Entspannung.

FKK-Naturbadeplatz

Wer die Badetage gerne wie von Gott geschaffen verbringt, kann dies auf dem Naturbadeplatz am Hallstätter See tun.

Badeplatz für Vierbeiner

Hundebesitzer und -besitzerinnen können den Badetag mit ihren Vierbeinern am Hundebadeplatz am Hallstätter See genießen.

Orte am Hallstätter See

An den Hallstätter See grenzen diese drei bekannten Welterbeorte, welche jährlich von tausenden Touristen und Touristinnen besucht werden: Hallstatt, Obertauern und Bad Goisern.

Hallstatt

Im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts, genauer gesagt am Westufer des Hallstätter Sees gelegen, bietet die Marktgemeinde Hallstatt 725 Einwohnern Heimstätte. Bekannt ist Hallstatt vor allem für seine altehrwürdigen, eng aneinander gereihten Häuser mit Blick auf den Hallstätter See, umgeben von den angrenzenden Bergen.

Obertraun

Die 734 Einwohner große Gemeinde Obertraun liegt im Südosten des Hallstätter Sees. Das kleine Dorf lockt mit allerlei HHöhlen, etwa der Dachstein Rieseneishöhle, der Dachstein Mammuthöhle und der Koppenbrüllerhöhle.

Bad Goisern

Mit 7.528 Einwohnern zählt Bad Goisern zu den größeren Marktgemeinden in der Gegend. Sportbegeisterte kommen hier voll auf ihre Kosten, lockt die Gemeinde doch mit Mountainbiketouren und Klettertouren. Auch Bogenschießen und Canyoning sind hier möglich.