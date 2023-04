Inhaltsverzeichnis:

Lage : Oberösterreich am Nordfuß des Toten Gebirges

: Oberösterreich am Nordfuß des Toten Gebirges Durchschnittstemperatur : 10,4 °C

: 10,4 °C Größe : 570 x 320 Meter, 13 Hektar

: 570 x 320 Meter, 13 Hektar Tiefe : bis zu 120 Meter

: bis zu 120 Meter Wasserqualität : gut, geeignet zum Baden

: gut, geeignet zum Baden Google Maps Ranking : 4,8/5 Sternen

: 4,8/5 Sternen Wetterinfo

Das Besondere am Gleinkersee

Klein, aber fein – besser könnte man den Gleinkersee kaum beschreiben. Der Bergsee im Süden Oberösterreichs wärmt sich daher im Sommer schnell auf und eignet sich mit seiner hervorragenden Wasserqualität sowohl zum Baden als auch zum Fliegenfischen.

Lage

Der Gleinkersee liegt im Süden von Oberösterreich in der Gemeinde Spital am Pyhrn. Dort liegt er als Bergsee im Windischgarstner Becken am Nordfuß des Toten Gebirges. In der Nähe des Sees finden sich einige kleine Gehöfte. Die nächstgelegene Ortschaft ist Roßleithen, das etwa zwei Kilometer entfernt liegt. Weitere wichtige Orte in der Nähe sind Windischgarsten und Spital am Pyhrn.

Anreise zum Gleinkersee

Am besten lässt sich der Gleinkersee über die Pyhrn Autobahn A9 erreichen. Über sie dauert die Fahrt von Linz aus etwas über eine Stunde. Von der Ausfahrt 48-Windischgarsten aus, müssen Besucher:innen nur etwa zehn Minuten lang der Gleinkerseestraße folgen, bevor sie ihr Ziel erreichen. Diese reicht bis direkt ans Seeufer, sodass die Anreise auch für Gehbehinderte und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen gut zu meistern ist.

Mit der Pyhrnbahn Anreisende steigen an der Haltestelle Windischgarsten aus. Von dort aus gibt es allerdings keinen Bus, der zum Gleinkersee fährt. Besucher:innen müssen die letzten 8 Kilometer daher auf eigene Faust, am besten mit einem Taxi, bewältigen.

Parken

Etwa 100 Meter vom nördlichen Seeufer entfernt befindet sich ein großer öffentlicher Parkplatz. Anreisende kommen mit dem PKW unweigerlich an ihm vorbei und können hier ihr Auto abstellen.

Baden am Gleinkersee

In den Sommermonaten erwärmt sich der Gleinkersee auf bis zu 25 °C. Er ist damit einer der wärmsten Bergseen Österreichs und eignet sich bestens zum Baden und für alle Arten von Wassersport. Obwohl der Großteil des Ufers frei zugänglich ist, bietet sich zum Baden vor allem das Nordufer an. Erstens erreichen Gäste es auf direktem Weg vom Parkplatz aus. Zweitens fällt hier das Ufer am flachsten ab und erlaubt dank dreier Badestege ein sanftes Eintauchen in das grünschimmernde Nass. Die Wasserqualität des Gleinkersees wird monatlich überprüft. In der Regel hat der See eine sehr hohe Wasserqualität, sodass das Baden problemlos empfohlen werden kann.

Am Nordufer gibt es eine zum Campingplatz gehörende Liegewiese, die dessen Besucher:innen vorbehalten ist. Wer nur für einen Tagesausflug zum Gleinkersee kommt, findet am Nordostufer aber genug frei zugänglichen Platz, um es sich bequem zu machen und ins kühle Nass zu tauchen. Allerdings müssen Familien hier auf den attraktiven Kinderspielplatz, der ebenfalls zum Campingplatz gehört, verzichten. Da der Rest des Sees von Bäumen und Wald umgeben ist, eignet er sich mit seinem steilen Ufer nicht zum Baden.

Umliegende Orte

Die bedeutendste Ortschaft in der Nähe des Gleinkersees ist Windischgarsten. Das Dorf mit etwa 2.400 Einwohnern geht auf eine Übernachtungsstation entlang der Via Norica im alten Rom zurück. Auch während des 1. Kreuzzugs war es eine wichtige Wegstation für Pilger. Heute handelt es sich bei Windischgarsten um einen beliebten Luftkurort und zieht das ganze Jahr über zahlreiche Tourist:innen an. Neben dem Wintersport in den umliegenden Bergen lockt vor allem die schöne Natur viele inländische und ausländische Gäste an. Eines der größten Highlights ist dabei die Sommerrodelbahn auf dem Wurbauerkogel.

Die zweite größere Ortschaft in der Nähe des Gleinkersees ist Spital am Pyhrn. Mit 2.200 Einwohnern ist das Dorf nur wenig kleiner als Windischgarsten, bietet aber ebenfalls einige Attraktionen. Neben einem Panorama-Hallenbad und der Station der Standseilbahn auf die Wurzeralm, sind vor allem das Gerlinde-Kaltenbrunner-Museum und die Huf- und Hacken-Schauschmiede einen Besuch wert. Hier können Jung und Alt die Welt der 8000er hautnah erleben. Außerdem befindet sich in der Nähe von Spital am Pyhrn die Dr.-Vogelgesang-Klamm, die größte Felsklamm in Österreich und damit ein beliebtes Wanderziel.

Wanderungen am und rund um den Gleinkersee

Rund um den Gleinkersee führt ein Weg mit wunderbarem Ausblick auf die Landschaft und die hoch aufragenden Bergrücken. Mit einer Länge von 1,7 Kilometern und ohne nennenswerte Steigung ist die Runde um den See auch für Anfänger:innen einfach zu meistern. Fortgeschrittene laufen einfach mehrere der halbstündigen Umrundungen, um auf ihr Pensum zu kommen.

Neben dem Weg um den See selbst laden die umliegenden Wiesen und Berge natürlich zu ausgedehnten Wandertouren ein. In der Gegend gibt es eine Vielzahl an ausgewiesenen Wanderwegen und Klettertouren, sodass hier garantiert jeder auf seine oder ihre Kosten kommt.

Aktivitäten am Gleinkersee

Der Gleinkersee eignet sich nicht nur zum Schwimmen und Wandern, sondern auch zum Fliegenfischen: Jeden Tag werden allerdings nur zwei Lizenzen vergeben, um den naturgeschützten See nicht zu sehr zu belasten. Aber auch ohne Angel können Sie den Gleinkersee auf einem Ruderboot, Tretboot oder beim Stand-Up-Paddling genauer erkunden. Wer sich vom Wasser lieber fernhält, der findet mit dem Hochseilgarten am nördlichen Ostufer eine weitere sportliche Attraktion.

Essen und Trinken am Gleinkersee

Das Gasthaus Seebauer, zu dem auch der Campingplatz am Gleinkersee gehört, bietet in den Sommermonaten deftige österreichische Küche. Die Betreiber legen dabei großen Wert auf Zutaten in Bio-Qualität aus nachhaltiger Landwirtschaft zu trotzdem bezahlbaren Preisen. Das Fleisch stammt dabei, soweit möglich, aus eigener Haltung. Geöffnet hat das Gasthaus immer von 9 bis 18 Uhr. Im Mai, Juni und September ist montags und dienstags Ruhetag. In der Hochsaison im Juli und August hat der Seebauer die ganze Woche durchgehend geöffnet.

Übernachtungsmöglichkeiten

Von Mai bis September können Gäste auf dem Campingplatz direkt am Gleinkersee übernachten. Dabei haben sie die Wahl zwischen einem mitgebrachten Zelt für den Zeltplatz direkt am Wasser oder einem Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil. Außerdem kann ein Acampo-Holzzelt gemietet werden. Wer lieber ein festes Bett hat, findet auf den umliegenden Höfen sowie in WIndischgarsten und Spital am Pyhrn eine Auswahl an Jugendherbergen, Ferienhäusern und -wohnungen sowie Hotels.

Erfahrungsberichte

Besucher:innen bewerten den Gleinkersee durchschnittlich mit 4,7 von 5 Sternen. Vor allem der schöne Ausblick über das bewaldete Ufer mit dem Bergpanorama im Hintergrund macht den See zu einem idyllischen und erholsamen Ausflugsziel. Dabei ist der Gleinkersee zwar noch immer ein Geheimtipp. Wer in der Hauptsaison direkt am See übernachten will, sollte aber auf jeden Fall rechtzeitig einen Platz reservieren.