Was müssen das für Bäume sein (wo die großen Elefanten spazieren gehen)

Was müssen das für Bäume sein

Wo die großen Elefanten spazieren gehen

Ohne sich zu stoßen?

Links sind Bäume, rechts sind Bäume

Und dazwischen Zwischenräume

Wo die großen Elefanten spazieren gehen

Ohne sich zu stoßen

Was müssen das für Flüsse sein

Wo die großen Elefanten zum Baden gehen

Ohne Badehosen?

Links sind Flüsse, rechts sind Flüsse

Und dazwischen gibt es Küsse

Wo die großen Elefanten zum Baden gehen

Ohne Badehosen

Was müssen das für Betten sein

Wo die kleinen Elefäntchen zum schlafen gehen

Ganz ohne zu weinen?

Rechts sind Kissen, links sind Kissen

Da werden die Elis reingeschmissen

Wo die kleinen Elefäntchen zum Schlafen gehen

Ganz ohne zu weinen

Wo die kleinen Elefäntchen zum Schlafen gehen

Ganz ohne zu weinen

Ganz ohne zu weinen

Hmm

Ganz ohne zu weinen

Die Affen rasen durch den Wald

Die Affen rasen durch den Wald,

Der eine macht den andern kalt,

Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuß?

Wo ist die Kokosnuß?

Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Die Affenmama sitzt am Fluß

Und angelt nach der Kokosnuß,

Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuß?

Wo ist die Kokosnuß?

Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Der Affenonkel, welch ein Graus,

Reißt ganze Urwaldbäume aus,

Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuß?

Wo ist die Kokosnuß?

Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Der Affenmilchmann, welch ein Schlick,

Er lauert auf die Kokosmilch,

Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuß?

Wo ist die Kokosnuß?

Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Der Elefant im Urwald spricht:

Hier in dem Dickicht ist sie nicht,

Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuß?

Wo ist die Kokosnuß?

Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Die Affenbraut denkt selbst beim Kuß

Nur immer an die Kokosnuß,

Die ganze Affenbande brüllt:

Wo ist die Kokosnuß?

Wo ist die Kokosnuß?

Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Das Affenbaby voll Genuß

Hält in der Hand die Kokosnuß,

Die ganze Affenbande brüllt:

"Hier ist die Kokosnuß!

Hier ist die Kokosnuß!

Es hat die Kokosnuß geklaut".

Und die Moral von der Geschicht',

Klau keine Kokosnüsse nicht,

Weil sonst die ganze Bande brüllt:

Wo ist die Kokosnuß?

Wo ist die Kokosnuß?

Wer hat die Kokosnuß geklaut?

Wo ist der Daumen?

Wo ist der Daumen? Wo ist der Daumen?

Hier bin ich, siehst du mich?

Guten Tag Herr Daumen, guten Tag Herr Daumen

Jetzt ist er weg, im Versteck

Wo ist denn der Zeigefinger? Wo ist denn Zeigefinger?

Hier bin ich, siehst du mich?

Guten Tag Herr Zeigefinger, guten Tag Herr Zeigefinger

Jetzt ist er weg, im Versteck

Wo ist denn der Mittelfinger? Wo ist denn Mittelfinger?

Hier bin ich, siehst du mich?

Guten Tag Herr Mittelfinger, guten Tag Herr Mittelfinger

Jetzt ist er weg, im Versteck

Wo ist denn der Ringfinger? Wo ist denn Ringfinger?

Hier bin ich, siehst du mich?

Guten Tag Herr Ringfinger, guten Tag Herr Ringfinger

Jetzt ist er weg, im Versteck

Wo ist denn der kleine Finger? Wo ist denn kleine Finger?

Hier bin ich, siehst du mich?

Guten Tag du kleiner Finger, guten Tag kleiner Finger

Jetzt ist er weg, im Versteck

Was machen wir mit müden Kindern

Was machen wir mit müden Kindern?

Was machen wir mit müden Kindern?

Was machen wir mit müden Kindern, morgens in der Frühe

Tanzen, spielen, singen, lachen und verrückte Sachen machen!

Tanzen, spielen, singen, lachen morgens in der Frühe

Was machen wir mit müden Kindern?

Was machen wir mit müden Kindern?

Was machen wir mit müden Kindern, morgens in der Frühe

Händeklatschen, Fingerschnippen, ganz leicht mit den Hüften wippen

Händeklatschen, Fingerschnippen morgens in der Frühe

Was machen wir mit müden Kindern?

Was machen wir mit müden Kindern?

Was machen wir mit müden Kindern, morgens in der Frühe

Popowackeln, zweimal nicken, Nasen und auch Ohren zwicken

Popowackeln, zweimal nicken, morgens in der Frühe

Was machen wir mit müden Kindern?

Was machen wir mit müden Kindern?

Was machen wir mit müden Kindern, morgens in der Frühe

Lasst sie ruhig weiter schlummern

Lasst sie ruhig weiter schlummern

Lasst sie ruhig weiter schlummern, morgens in der Frühe

Das Lied über mich

Es gibt Lieder über Hunde – wau wau wau

und auch Lieder über Katzen – miau miau miau

nur das eine Lied, das gibt's noch nicht,

und das ist das Lied über mich.

Ich hab Hände sogar zwei,

und auch Haare mehr als drei,

ich hab einen runden Bauch,

und 'ne Nase hab ich auch,

ich hab links und rechts ein Bein,

und ein Herz, doch nicht aus Stein,

und jetzt winke ich dir zu,

hallo du, du, du.

La la la, ...

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm,

und auch Lieder über Bienen, summ summ summ,

nur das eine Lied, das gibt's noch nicht,

und das ist das Lied über mich.

Ich hab Hände sogar zwei,

und auch Haare mehr als drei,

ich hab einen runden Bauch,

und 'ne Nase hab ich auch,

ich hab links und rechts ein Bein,

und ein Herz, doch nicht aus Stein,

und jetzt winke ich dir zu,

hallo du, du, du.

La la la, ...

Es gibt Lieder übers Trinken, gluck gluck gluck,

und auch Lieder übers Hühnchen, tuck tuck tuck,

nur das eine Lied, das gibt's noch nicht,

und das ist das Lied über mich.

Ich hab Hände sogar zwei,

und auch Haare mehr als drei,

ich hab einen runden Bauch,

und 'ne Nase hab ich auch,

ich hab links und rechts ein Bein,

und ein Herz, doch nicht aus Stein,

und jetzt winke ich dir zu,

hallo du, du, du.

La la la, ...

La la la, ...

Die Räder vom Bus

Die Türen vom Bus gehen auf und zu

Auf und zu

Auf und zu

Die Türen vom Bus gehen auf und zu

Stunden lang

Die Räder vom Bus, die rollen dahin

Rollen dahin

Rollen dahin

Die Räder vom Bus, die rollen dahin

Stunden lang

Die Wischer vom Bus machen wisch, wisch, wisch

Wisch, wisch, wisch

Wisch, wisch, wisch

Die Wischer vom Bus machen wisch, wisch, wisch

Stunden lang

Die Hupe vom Bus macht tut, tut, tut

Tut, tut, tut

Tut, tut, tut

Die Hupe vom Bus macht tut, tut, tut

Stunden lang

Der Fahrer im Bus sagt Fahrkarten bitte

Fahrkarten bitte

Fahrkarten bitte

Der Fahrer im Bus sagt Fahrkarten bitte

Stunden lang

Die Leute im Bus machen bla, bla, bla

Bla, bla, bla

Bla, bla, bla

Die Leute im Bus machen bla, bla, bla

Stunden lang

Die Babys im Bus schlafen tief und fest

Tief und fest

Tief und fest

Die Babys im Bus schlafen tief und fest

Stunden lang

Die Kinder im Bus machen zu viel Krach

Zu viel Krach

Zu viel Krach

Die Kinder im Bus machen zu viel Krach

Stunden lang

Die ganze Zeit fährt der Bus immer weiter und weiter

Und

Die Räder vom Bus, die rollen dahin

Rollen dahin

Rollen dahin

Die Räder vom Bus, die rollen dahin

Stunden lang

Die Piraten

Das Piratenschiff liegt immer noch im Hafen.

Die Piraten haben offenbar verschlafen.

Aber plötzlich hört man einen lauten Krach.

Der Piratenkapitän ist endlich wach.

Sehr schlecht gelaunt sagt er zu Matrosen Hein:

„Geh schnell zum Markt und kauf Kanonenkugeln ein.

Und danach wirst du für unsere Pistolen

ein Paar Kisten voll Pistolenkugeln holen."

Doch der Hein ist leider kein sehr schlauer Mann.

Und weil er sich überhaupt nichts merken kann,

hat er sekundenspäter schon na toll

vergessen, was er wirklich kaufen soll.

„Was sollte ich bloß kaufen?", denkt der Hein.

„So ein Mist, es fällt mir nicht mehr ein.

Dann kaufe ich eben viel Gemüse und

ein bisschen Obst, denn das ist wenigstens gesund."

Die Piraten, die Piraten,

schießen heute aus Versehen mit Tomaten

und auf ihren ewigen Kanonen

fliegen statt Kanonenkugeln nur Melonen.

Die Piraten stechen frohgemut im See,

aber plötzlich merken sie oh je,

das ganze Schiff und nicht nur die Kombüse

ist vollgepackt mit Obst und mit Gemüse.

Der Kapitän der schreit: „Da vorne bei dem Riff,

da liegt ein großes reiches Handelsschiff.

Kommt sofort an Deck mit alle Mann,

dieses Schiff das greifen wir jetzt an.

Doch die Piraten, die Piraten,

schießen heute aus Versehen mit Tomaten

und auf ihren ewigen Kanonen

fliegen statt Kanonenkugeln nur Melonen.

Die Piraten, diese Schurken

kämpfen heute statt mit Säbeln nur mit Gurken

und demnächst das könnt ihr jetzt schon ahnen,

tragen sie am Gürtel nur Bananen.

Die Piraten wurden ziemlich klar besiegt,

weil ihnen kämpfen mit Gemüse nicht so liegt.

Auf dem anderen Schiff da rief man: „So ein Glück.

Die Piraten ziehen sich einfach so zurück."

Bei den Piraten traf sich der Piratenrat

und sprach: „Wir machen einen leckeren Salat.

Kommt, wir essen unsere Waffen einfach auf.

Und danach sind wir bestimmt viel besser drauf."

Die Piraten, die Piraten,

essen heute lecker Gurken und Tomaten.

Und anstatt zu kämpfen mit Kanonen,

essen sie Bananen und Melonen.

Die Piraten, die Piraten,

essen heute mal kein Fett und keinen Braten

Heute essen sie versehentlich gesund

und der Matrose Hein, der war dafür der Grund.

Die kleine Spinne

Die klitze kleine Spinne

kroch hoch die Regenrinne.

Da kommt der Regen und spült die Spinne weg

dann kommt die Sonne und trocknet den Regen

die klitze kleine Spinne krabbelt wieder hoch.

Vogelhochzeit

Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde.

Fidiralala, fidiralala, fidiralalalalala!

Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute.

Der Sperber, der Sperber, der war der Hochzeitswerber.

Die Lerche, die Lerche, die führt die Braut zur Kerche.

Der Auerhahn, der Auerhahn, der war der würd'ge Herr Kaplan.

Die Meise, die Meise, die sang das Kyrieleise.

Die Gänse und die Anten, das war'n die Musikanten.

Der Pfau mit seinem bunten Schwanz, der führt die Braut zum Hochzeitstanz.

Die Puten, die Puten, die machten breite Schnuten.

Frau Kratzefuß, Frau Kratzefuß gibt allen einen Abschiedskuss.

Brautmutter war die Eule, nahm Abschied mit Geheule.

Das Finkelein, das Finkelein, das führt das Paar ins Kämmerlein.

Der Uhuhu, der Uhuhu, der macht die Fensterläden zu.

Der Hahn, der krähet: "Gute Nacht!" Dann wird die Kammer zugemacht.

Nun ist die Vogelhochzeit aus, und alle zieh'n vergnügt nach Haus.

Wie das Fähnchen auf dem Turme

Wie das Fähnchen auf dem Turme

Sich kann drehen bei Wind und Sturme

So soll sich mein Händchendrehen

Dass es eine Lust ist anzusehen

Wie das Fähnchen auf dem Dache

Sich kann drehen bis, dass ich lache

So soll sich mein Händchen drehen

Dass es eine Lust ist anzusehen

Wie das Fähnchen an der Stange

Sich kann drehen, mal kurz, mal lange

So soll sich mein Händchen drehen

Dass es eine Lust ist anzusehen

Wie schön, dass du geboren bist

Heute kann es regnen, stürmen oder schneien

Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein

Heut ist dein Geburtstag, darum feiern wir

Alle deine Freunde freuen sich mit dir

Alle deine Freunde freuen sich mit dir

Wie schön dass du geboren bist

Wir hätten dich sonst sehr vermisst

Wie schön dass wir beisammen sind

Wir gratulieren dir, Geburtstagskind!

Mh mh macht der grüne Frosch im Teich

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich

Mh, mh macht der grüne Frosch

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich

Anstatt qauck, qauck, quack quack, quack

Und die Fische singen

Schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu

Und die Fische singen

Schubidubidu und der kleine grüne Frosch macht

Mh, mh, mh, mh, mhmhmh

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich

Mh, mh macht der grüne Frosch

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich

Anstatt qauck, qauck, quack quack, quack

Und die Enten schnattern

Schatter-di-schnatter-di-schnatt

Und die Enten schnattern

Schatter-di-schnatter-di-schnatt

Und der kleine Frosch macht

Mh, mh, mh, mh, mhmhmh

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich

Mh, mh macht der grüne Frosch

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich

Anstatt qauck, qauck, quack quack, quack

Und die Krebse zwicken

Zwicke zwicke-zwack, zwicke zwicke-zwack, zwicke zwicke-zwack

Und die Krebse zwicken

Zwicke zwicke-zwack

Und der kleine Frosch macht

Mh, mh, mh, mh, mhmhmh

Wer will fließige Handwerker sehn

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

Stein auf Stein,

das Häuschen wird bald fertig sein.

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

O wie fein,

der Glaser setzt die Scheiben ein.

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

Tauchet ein,

der Maler streicht die Wände fein.

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

Zisch, zisch, zisch,

der Tischler hobelt glatt den Tisch.

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

Trapp, trapp, drein,

jetzt geh'n wir von der Arbeit heim.

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

Poch, poch, poch,

der Schuster schustert zu das Loch.

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

Stich, stich, stich,

der Schneider näht ein Kleid für mich.

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

Rühre ein,

der Kuchen wird bald fertig sein.

Wer will fleißige Handwerker seh'n,

der muß zu uns Kindern geh'n.

Hopp, hopp, hopp,

jetzt tanzen alle im Galopp.

Wer hat die schönsten Schäfchen

Wer hat die schönsten Schäfchen? Die hat der goldne Mond,

der hinter unsern Bäumen am Himmel droben wohnt.

Er kommt am späten Abend, wenn alles schlafen will,

hervor aus seinem Hause am Himmel leis' und still.

Dann weidet er die Schäfchen auf seiner blauen Flur;

denn all die weißen Sterne sind seine Schäfchen nur.

Sie tun sich nichts zuleide, hat eins das andre gern,

und Schwestern sind und Brüder da droben Stern an Stern.

Und soll ich dir eins bringen, so darfst du niemals schrei'n,

musst freundlich wie die Schäfchen und wie ihr Schäfer sein.

Wer hat an der Uhr gedreht

Wer hat an der Uhr gedreht?

Ist es wirklich schon so spät?

Soll das heißen, ja ihr Leut',

Mit dem Paul ist Schluss für heut'

Paulchen, Paulchen mach' doch weiter

Jag' das Männchen auf die Leiter

Säg'und pins'le bunt die Wände,

Treibe Scherze ohne Ende

Machst ja manchmal schlimme Sachen,

Über die wir trotzdem lachen

Denn du bist, wir kennen dich,

Doch nur Farb- und Pinselstrich

Wer hat an der Uhr gedreht?

Ist es wirklich schon so spät?

Stimmt es, dass es sein muss:

Ist für heute wirklich Schluss?

Heute ist nicht alle Tage,

Ich komm wieder, keine Frage!

Backe Backe Kuchen

Backe, backe Kuchen,

Der Bäcker hat gerufen.

Wer will guten Kuchen backen,

der muss haben sieben Sachen,

Eier und Schmalz,

Zucker und Salz,

Milch und Mehl,

Safran macht den Kuchen gehl!

Schieb, schieb in’n Ofen ’nein.

Grün grün Grün

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,

grün, grün, grün ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so grün ist,

weil mein Schatz ein Förster ist.

Weiß, weiß weiß sind alle meine Kleider,

weiß, weiß weiß ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so weiß ist,

weil mein Schatz ein Bäckermeister ist.

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,

rot, rot, rot ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so rot ist,

weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist.

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,

blau, blau, blau ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles was, so blau ist,

weil mein Schatz ein Matrose ist.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,

schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so schwarz ist,

weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Gelb, gelb, gelb sind alle meine Kleider,

gelb, gelb, gelb ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so gelb ist,

weil mein Schatz ein Kranführer ist.

Braun, braun, braun sind alle meine Kleider,

braun, braun, braun ist alles, was ich hab'.

Darum lieb' ich alles, was so braun ist,

weil mein Schatz ein Landwirt ist.

Hänschen klein

Hänschen klein ging allein

in die weite Welt hinein.

Stock und Hut stehn ihm gut,

wandert wohlgemut.

Doch die Mutter weinet sehr,

hat ja nun kein Hänschen mehr.

Da besinnt sich das Kind,

läuft nach Haus geschwind.

Ein Männlein steht im Walde

Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm.

Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um.

Sagt, wer mag das Männlein sein,

das da steht im Wald allein

mit dem purpurroten Mäntelein?

Das Männlein steht im Walde auf einem Bein

und hat auf seinem Haupte schwarz' Käpplein klein.

Sagt, wer mag das Männlein sein,

das da steht im Wald allein

mit dem kleinen schwarzen Käppelein?

Pippi Langstrumpf

Drei mal Drei macht Vier, widde widde wid, und drei macht Neune,

ich mach mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt.

Hey, Pippi Langstrumpf, tolla hi, tolla hey, tolla hoppsasa.

Hey, Pippi Langstrumpf, ja, die macht was ihr gefällt.

Drei mal drei macht Sechs, widde widde, wer wills von mir lernen?

Alle groß und klein, tralalala lad ich zu mir ein.

Sie hat ein Haus, ein kunterbuntes Haus,

ein Äffchen und ein Pferd, die schauen da zum Fenster raus.

Sie hat ein Haus, ein kunterbuntes Haus,

und jeder der sie kennt, der kriegt ihr Einmaleins gelehrt.

Der Kuckuck und der Esel

Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit,

wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge,

zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit.

Der Kuckuck sprach: "Das kann ich!" und hub gleich an zu schrein,

"Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser!"

fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein.

Das klang so schön und lieblich, so schön, von fern und nah,

sie sangen alle beide, sie sangen alle beide

"Kuckuck, kuckuck, i-Ah, i-Ah, kuckuck, kuckuck i-Ah."

Fuchs du hast die Gans gestohlen

Fuchs, du hast die Gans gestohlen,

gib sie wieder her, gib sie wieder her,

sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr,

sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr.

Seine große, lange Flinte,

schießt auf dich den Schrot, schießt auf dich den Schrot,

dass dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot.

Liebes Füchslein, lass dir raten,

sei doch nur kein Dieb, sei doch nur kein Dieb.

Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten, mit der Maus vorlieb.

Kommt ein Vogel geflogen

Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein' Fuß,

hat ein Zettel im Schnabel, von der Mutter ein' Gruß.

Lieber Vogel, fliege weiter, nimm ein' Gruß mit, einen Kuss,

denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muß.

Alle Vögel sind schon da

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!

Welch ein Singen, Musiziern, Pfeifen, Zwitschern, Tirilier'n!

Frühling will nun einmarschier'n, kommt mit Sang und Schalle.

Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen!

Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar

wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen.



Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen:

Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein,

hier und dort, feldaus, feldein, singen, springen, scherzen.

Spannenlanger Hansel

Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn.

Gehn wir in den Garten, pflücken wir die Birn.

Schüttle ich die großen, schüttelst du die klein.

Wenn das Säcklein voll ist, gehn wir wieder heim.

Lauf doch nicht so narrisch, spannenlanger Hans.

Ich verlier die Birnen und du die Schuh noch ganz.

Trägst ja nur die kleinen, nudeldicke Dirn,

und ich schlepp den schweren Sack mit den großen Birn.

Bruder Jakob

Bruder Jakob, Bruder Jakob,

schläfst du noch? Schläfst du noch?

Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken?

Ding Dang Dong, Ding Dang Dong

Are you sleeping, are you sleeping,

Brother John? Brother John?

Morning bells are ringing,

morning bells are ringing,

Ding dang dong, ding dang dong.

Frère Jacques, frère Jacques,

dormez vous, dormez vous,

Sonnez les matines, sonnez les matines,

Ding ding dong, ding ding dong.

Häschen in der Grube

Häschen in der Grube,

saß und schlief

saß da und schlief.

Armes Hässchen bist du krank,

dass du nicht mehr hüpfen kannst?

Hässchen hüpf,

Häschen hüpf,

Hässchen hüpf!

Es war eine Mutter

Es war eine Mutter,

die hatte vier Kinder:

den Frühling, den Sommer,

den Herbst und den Winter.

Der Frühling bringt Blumen,

der Sommer den Klee,

der Herbst bringt Trauben,

der Winter den Schnee.

A, B, C, die Katze lief im Schnee

A, B, C,

Die Katze lief im Schnee,

Und als sie dann nach Hause kam,

Da hatt' sie weiße Stiefel an,

O jemine, o jemine,

Die Katze lief im Schnee.

A, B, C,

Die Katze lief zur Höh'.

Sie leckt ihr kaltes Pfötchen rein

Und putzt sich auch die Stiefelein,

und ging nicht mehr, und ging nicht mehr,

und ging nicht mehr in'n Schnee.

Hänsel und Gretel

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald.

Es war so finster und auch so bitter kalt.

Sie kamen an ein Häuschen,

von Pfefferkuchen fein.

Wer mag der Herr nur

von diesem Häuschen sein?

Huhu da schaut eine alte Hexe raus.

Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus.

Sie stellte sich gar freundlich,

oh Hänsel welche Not.

Ihn wollt' sie braten im Ofen braun wie Brot.

Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein,

ward sie gestoßen von unserm Gretelein.

Die Hexe musste braten,

die Kinder geh'n nach Haus.

Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus.