Inhaltsverzeichnis:

Eltern werden in Ratgebern, Zeitschriften und von Kinderärzten mit den Fähigkeiten und Kenntnissen konfrontiert, über die ihr Kind ab einem bestimmten Alter zwingend verfügen sollte. Die Persönlichkeit des Kindes, seine Talente und die daraus resultierende individuelle Entwicklung werden dabei oft vernachlässigt – so die Meinung vieler Eltern, die sich aus diesen Gründen der Montessori-Pädagogik zuwenden.

Sich frei und nach seinen psychischen und physischen Möglichkeiten und dem eigenen Lerntempo entsprechend zu entwickeln: Das soll die Montessori-Methode ermöglichen. Die Begründerin der Montessori-Methode, die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori (1870-1952), sah es als Aufgabe der Erzieher an, Kinder in ihrer Entwicklung zu selbstbewussten und verantwortungsvollen Persönlichkeiten zu begleiten – anstelle eines festen Lehrplans, der innerhalb eines festgesetzten Zeitrahmens einen bestimmten Wissensstand anstrebt, ohne auf die individuellen Fähigkeiten des Kindes Rücksicht zu nehmen.

Maria Montessori, die Begründerin der Montessori-Pädagogik

Maria Montessori wurde 1870 in Chiaravalle in der Provinz Ancona geboren. Sie wuchs in Rom auf, ging dort in eine naturwissenschaftlich-technische Schule und erwarb mit dem Abschluss die Berechtigung zu einem Hochschulstudium. Nach dem Studium in Naturwissenschaften entschied sie sich Ärztin zu werden, studierte an der Universität Rom Medizin und schloss ihr Studium 1896 mit der Promotion ab. Sie war die erste Frau in Italien, die ein Promotionsdiplom bekam.

© iStockphoto Maria Montessori war 1896 die erste Frau in Italien, die ein Promotionsdiplom bekam

In den beiden Jahren vor der Promotion hatte sich Maria Montessori mit Kinderkrankheiten befasst und im Krankenhaus Kontakt mit kranken und geistig behinderten Kindern. Aus diesen Erfahrungen leitete sie später die Theorie ab, dass auch organisch gesunde Kinder nicht zwangsläufig „normal“ sein müssen und der besonderen Zuwendung bedürfen, um aus eigener Kraft wieder „normalisiert“ zu werden. 1898 bekam Maria Montessori einen Sohn, den sie aber aus familiären Gründen in eine Pflegefamilie geben musste. Heute wird vermutet, dass die Erfahrung, ihr eigenes Kind nicht versorgen zu können, der auslösende Grund für Maria Montessoris besonderes Bedürfnis war, sich um andere Kinder zu kümmern.

1899 übernahm sie die Leitung eines heilpädagogischen Instituts in Rom und absolvierte ein Studium in Erziehungsphilosophie, Psychologie und Anthropologie. In dieser Zeit begann sie, spezielles Lernmaterial zu entwickeln. 1907 eröffnete sie das erste Kinderhaus in einem Armenviertel in Rom. 1909 veröffentlichte sie ihr Hauptwerk „Il metodo“. Das Buch machte sie schließlich weltberühmt. Das war zugleich der Beginn der Montessori-Bewegung.

Was ist das Konzept von Montessori?

Anfangs widmete sich Maria Montessori nur behinderten Kindern und entwickelte pädagogische Methoden und Materialien, um sie zu fördern. Erst später übertrug sie diese Methode auch auf gesunde Kinder. Im Mittelpunkt stand die Idee, das Eigeninteresse der Kinder zu nutzen. Diese Idee soll aus der Beobachtung eines dreijährigen Mädchens resultieren, das unterschiedlich geformte Holzklötze trotz enormer Lärmkulisse unbeirrt in einen Behälter mit entsprechenden Öffnungen zu stecken versuchte. Das Kind schien die Welt um sich herum vollkommen vergessen zu haben. Diese enorme Konzentrationsfähigkeit, die ein Kind entwickelt, wenn es selbstbestimmt eine von ihm frei gewählte Tätigkeit ausüben kann, wird als Montessori-Phänomen beschrieben.

Anders als der Zeitgeist betrachtete Maria Montessori jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit, die als vollwertiger Mensch angesehen werden und deshalb von Anfang an Raum für freie Entscheidungen bekommen muss. Erzieher haben die Aufgabe, das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten und es zu eigenständigem Denken und Handeln anzuregen. Jedes Kind muss seinen eigenen Lernbedürfnissen folgen können, das heißt, es muss Gelegenheit bekommen, immer genau das zu lernen, was es zu einem bestimmten Zeitpunkt zu lernen bereit ist. „Hilf mir, es selbst zu tun“ lautet das Grundprinzip. Dabei werden auftretende Schwierigkeiten bewusst in Kauf genommen und die Kinder angehalten, diese zu überwinden, statt ihnen auszuweichen.