Was gibt es für Katastrophen in Österreich?

Laut der internationalen Rotkreuz-Studie "The Cost of Doing Nothing" (2019) werden 2050 etwa 200 Millionen Menschen aufgrund von klimabedingten Katastrophen wie etwa Hochwasser auf Hilfe angewiesen sein.

Als Beispiele für Katastrophenfälle nennt das österreichische Bundesministerium für Inneres unter anderem: schwere Unwetter, Hochwasser, Waldbrände, einen tagelangen Stromausfall, Einsturz von Bauwerken, Verkehrsunfälle, radiologische Notfälle oder Terroranschläge.

Was bedeutet Katastrophenschutz in Österreich?

In Österreich passiert die Bevölkerungswarnung über ein umfassendes Warn- und Alarmsystem, wie etwa dem Sirenenalarm. Weitere Maßnahmen in Bezug auf den Katastrophenschutz sind in Österreich:

In Österreich kommen folgende Katastrophenschutz-Maßnahmen bezüglich Notversorgung zum Tragen:

Soforthilfe : Alle österreichischen Hilfsorganisationen - wie beispielsweise das Rotes Kreuz, der Arbeiter-Samariter-Bund oder Feuerwehren - sind für eine Soforthilfe ausgerüstet. Das beinhaltet: die medizinische Versorgung von Verletzten, die Verteilung von Hilfsgütern oder die psychologische Hilfe für Opfer und ihre Angehörigen

: Wasserversorger beziehungsweise die jeweiligen Gemeinden sollen im Katastrophenfall entsprechende Maßnahmen für die Trinkwassernotversorgung setzen. Eine rechtlich eindeutig geregelte Zuständigkeit gibt es nicht. Das Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariter-Bund und das Österreichische Bundesheer verfügen zudem über Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Technische Hilfe: Die österreichischen Feuerwehren leisten im Notfall umfassende technische Hilfe, leiten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren ein und verteilen lebensnotwendige Sachgüter.

Bei der Katastrophenhilfe unterstützt in Österreich meist auch das Bundesheer im Rahmen von Assistenzeinsätzen die Einsatzkräfte.

Es ist allerdings wichtig, dass sich Privatpersonen auch selbst schützen können. Denn im Katastrophenfall können nicht alle Betroffenen sofort von Rettungskräften und behördlichen Hilfsmaßnahmen erreicht werden.

Checklisten zur Vorbereitung und Warnungen vor Katastrophen gibt es auch über die Team Österreich App. .